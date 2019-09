Nach Degradierung in Jena: Baumann kritisiert Käuper scharf

Ole Käuper kommt nicht klar. Nach der Suspendierung bei Erzgebirge Aue im April ist der 22-Jährige nun auch bei Drittligist Carl Zeiss Jena, dem nächsten Leihclub, in Ungnade gefallen. Aus Leistungsgründen wird Käuper in die Oberliga-Mannschaft zurückversetzt. Werder-Sportchef Frank Baumann reagiert verärgert und kritisiert Käuper scharf.

„Ich kann nur schwer verstehen, wie es bei Ole jetzt zum zweiten Mal zu solch einer Situation gekommen ist“, sagte Baumann gegenüber dem „Weser-Kurier“. „Er muss diese Warnschüsse registrieren und für sich nachhaltig Konsequenzen ziehen. Sonst kann eine Profi-Karriere auch schnell mal vorbei sein.“

Ungewohnt harte Worte von Baumann, der sich im April noch hinter Ole Käuper gestellt und Kritik nur intern geäußert hatte. Damals war das Talent wegen wiederholten Fehlverhaltens beim Zweitligisten Erzgebirge Aue suspendiert worden. Der Leihvertrag wurde aufgelöst, der Wechsel zu Carl Zeiss Jena sollte im Sommer eine zweite Chance für Käuper werden, für den es bei den Werder-Profis noch nicht zum Durchbruch reicht.

Werder Bremen: Baumann appelliert an Ole Käuper, „dass er sich ändert“

Dass der gebürtige Bremer diese Chance ungenutzt lässt, stößt bei Baumann auf Unverständnis: „Da muss mehr kommen von Ole. Er hat sich bewusst für Jena entschieden. Er wusste, worauf er sich einlässt und dass es für die Mannschaft um den Klassenerhalt gehen kann“, sagt der Sportchef. Jena ist siegloser Tabellenletzter der Dritten Liga, hat nach neun Spielen nur einen Punkt auf dem Konto.

Ole Käuper müsse solche Situationen annehmen, sagt Baumann: „Wir können nur an ihn appellieren, dass er sich anpasst und verändert, damit seine Stärken zum Tragen kommen.“ Die Degradierung in Jena, die auch zwei andere Spieler erwischt hat, gilt laut Vereinsmitteilung zunächst bis Winter, dann sei die Tür zur ersten Mannschaft theoretisch wieder offen. Baumann äußert sich optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass Ole bis zum Saisonende in Jena spielt.“

Zur ersten Meldung von 14.40 Uhr:

Werder-Leihgabe Käuper darf in Jena nur noch Oberliga spielen

Ole Käuper wird bei seinen Leihvereinen einfach nicht glücklich: Nach dem Rauswurf bei Erzgebirge Aue vor einem knappen halben Jahr könnte das Mittelfeld-Talent von Werder Bremen bereits jetzt auch bei Carl Zeiss Jena gescheitert sein.

Ole Käuper gehört künftig nicht mehr dem Drittliga-Team des Ostclubs an, sondern wird in die zweite Mannschaft degradiert, die in der Oberliga spielt. Neben Käuper erwischt diese Maßnahme in Kilian Pagliuca und Marian Sarr noch zwei andere Spieler. Das teilte der Club am Dienstag mit.

„Unser Trainer hat diese Entscheidung getroffen, da die drei Spieler bisher die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnten“, sagte FCC-Geschäftsführer Chris Förster. Die Entscheidung werde zumindest bis zur Winterpause Bestand haben. „Dann wird man sich nochmals zusammensetzen. Die Tür zurück zur ersten Mannschaft ist für die drei Spieler also nicht zu, sondern bleibt offen.“

Ole Käuper von Werder Bremen: Nach Suspendierung in Aue sollte Carl Zeiss Jena ein Neuanfang sein

Bei Werder Bremen wird man diese Nachricht nicht gerne hören. Ole Käuper war wegen unprofessionellen Verhaltens erst im April bei Zweitligist Erzgebirge Aue suspendiert worden, das Leihgeschäft wurde daraufhin vorzeitig beendet. Carl Zeiss Jena sollte nun ein Neuanfang für den 22-Jährigen sein. Bei den Werder-Profis hatte er den Durchbruch nicht geschafft, nun sollte er Spielpraxis sammeln. Und zwar in einer Liga, die höher spielt als Werders U23 in der Regionalliga.

Zumindest das klappte zunächst auch. Käuper hatte in Jena einen Stammplatz, stand in den ersten sechs Spielen in der Startelf. Insgesamt kam er in acht von neun Drittliga-Spielen zum Einsatz. Überzeugen konnte er dabei aber nicht wirklich. Jena steckt mitten in der Krise. Nach neun Spieltagen steht der Club mit nur einem Punkt am Tabellenende. (han)

Mehr News zu Werder Bremen

Nur drei Erstliga-Vereine kriegen weniger Geld durch die internationale Bundesliga-Vermarktung: Werder Bremen liegt in der TV-Gelder-Tabelle weit hinten.