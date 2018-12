Käuper auf dem Sprung in die zweite Liga

Bremen - Er ist ein echter Bremer Junge: Um bei Werder aber den Durchbruch zu schaffen, muss Ole Käuper seine Heimatstadt verlassen. Der 21-Jährige steht kurz vor einer Ausleihe. „Wir sind in konkreten Gesprächen mit einem deutschen Zweitligisten“, berichtet Werder-Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube.

„Wir hoffen, dass bis zum Trainingsstart Klarheit herrscht“, sagte Baumann weiter. Am 2. Januar reist Werder nach Südafrika. Käuper trägt seit 2005 das Werder-Trikot, hat es von der Jugend bis in die Bundesliga geschafft. Vor einem Jahr feierte der Sechser seine Bundesliga-Premiere. Dann verletzte sich Käuper, fiel die gesamte Rückrunde aus.

Aber er kämpfte sich wieder ran, wurde in der ersten Runde des DFB-Poakls in Worms eingewechselt und dann böse gefoult. Wieder musste Käuper monatelang zuschauen. Inzwischen ist der 21-Jährige wieder fit, doch die Konkurrenz auf seiner Position mit Philipp Bargfrede, Nuri Sahin und Maximilian Eggestein zu groß. Käuper soll in der Rückrunde unbedingt Spielpraxis sammeln. Deshalb will ihn Werder ausleihen. Käupers Vertrag läuft noch bis 2020.

(kni)

Schon abgestimmt?

Quelle: DeichStube