Werder Bremen und die dreifache „Null“: Woher die neue Sicherheit kommt

Nach 1:0-Sieg gegen Schalke 04

Die Defensive von Werder Bremen um Jiri Pavlenka und Christian Groß blieb gegen Schalke 04 zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor.

Gelsenkirchen – Und plötzlich tauchte da am frühen Samstagabend dieser Name wieder auf, der in Verbindung mit Werder Bremen schon lange, sehr lange nicht mehr gefallen war: Robin Dutt.