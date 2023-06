Offiziell: Mit diesen Bällen kickt Werder nächste Saison in der Bundesliga

Von: Fynn Walenziak

Mit diesen Bundesliga-Bällen spielt der SV Werder Bremen in der kommenden Saison. © Imago Images

Der Sportartikelhersteller Derbystar hat bereits die offiziellen Spielbälle für die Bundesliga-Saison 2023/24 vorgestellt. Mit welchen Fußbällen der SV Werder Bremen und Co. in der kommenden Spielzeit spielen werden.

Bremen – Bis die neue Bundesliga-Saison für Werder Bremen und Co. beginnt, dauert es zwar noch eine Weile, doch schon jetzt hat der Sportartikelhersteller Derbystar die offiziellen Spielbälle für die Serie 2023/24 vorgestellt. Dabei haben sich die Designer zum 60-jährigen Bundesliga-Jubiläum von der Optik klassischer Fußbälle inspirieren lassen, wie das niederrheinische Unternehmen mitteilt.

„Wie damals werden die 20 Hexagone der bis heute verwendeten 32-teiligen Ballkonstruktion beim neuen Bundesliga Brillant APS weitestgehend in Weiß gehalten“, schreibt Derbystar über die Retro-Optik und fügt an: „Während jedoch in der Vergangenheit die zwölf Fünfecke monoton schwarz waren, hat Derbystar diese beim neuen offiziellen Spielball mit dynamischen Designelementen und auffälligen Farben aufgewertet, um einen innovativen Look zu kreieren.“

Für die Herstellung der neuen Bundesliga-Bälle wurden laut Derbystar mehr als 23.000 PET-Flaschen wiederverwertet

An den ersten beiden Spieltagen wird allerdings mit einem Sonderball gespielt, der dem Ball aus den Anfängen der Bundesliga stark ähnelt, um „den Retro-Look des klassischen Fußballs vollends aufzugreifen“. Für die Herstellung der neuen Bundesliga-Bälle wurden laut Derbystar-Angaben mehr als 23.000 PET-Flaschen wiederverwertet. Gemessen am Gewicht der Bälle, mit denen künftig auch Werder Bremen spielen wird, bestünden sie zu zehn Prozent aus recyceltem Polyester. Vervollständigt wird die neue Ball-Kollektion durch eine „neonorangene High-Visible-Variante“, welche ausschließlich bei schlechten Sichtverhältnissen wie Schnee oder Nebel zum Einsatz kommen soll. (fwa)