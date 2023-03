Wie giftig muss ein Torwart sein? Werder und die offene Rechnung mit Augsburgs Reizfigur Gikiewicz | eingeDEICHt-Show Folge 19

Von: Timo Strömer

Bremen – Werder Bremen und die offene Rechnung mit dem FC Augsburg: Im Hinspiel (0:1) gab es große Aufregung um FCA-Torwart Rafal Gikiewicz. Der Keeper hatte den Elfmeterpunkt manipuliert, den anschließenden Bremer Strafstoß gehalten und sich sodann mit den Werder-Fans angelegt. Die Werder-Podcast-Show eingeDEICHt geht in Folge 19 wieder in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse: Wie giftig muss ein Torhüter sein? Studio-Gast: Ex-Werder-Keeper Sebastian Mielitz.

In der Werder-Podcast-Show der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei: In eingeDEICHt geht es diesmal unter anderem um die Frage, ob ein Torwart wie Rafal Gikiewicz „drüber” ist, oder aber ein Bundesliga-Keeper genau diese Aggressivität ausstrahlen sollte. eingeDEICHt spricht in Folge 19 mit Ex-Werder-Torwart Sebastian Mielitz über das Torwartspiel, Werder-Torhüter Jiri Pavlenka, Augsburgs Gikiewicz – und über mögliche Wechsel-Absichten von Mielitz-Kumpel Niclas Füllkrug.

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt Folge 19: Augsburg-Torwart Rafal Gikiewicz als Reizfigur

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Wird die Mannschaft von Trainer Ole Werner die offene Rechnung mit dem FC Augsburg begleichen können? Warum wechselt der Coach regelmäßig so spät? Und warum ist Neuzugang Maximilian Philipp noch nicht so richtig beim SV Werder angekommen? Außerdem gibt es wieder etwas zu gewinnen!

Werder Bremen und die offene Rechnung mit dem FC Augsburg - eingeDEICHt 19 mit Studio-Gast Sebastian Mielitz

Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, viele „Dinge", dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise.