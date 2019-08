Werder an BVB-Verteidiger Ömer Toprak dran

Bremen - Kommt jetzt Bewegung in die Transfer-Bemühungen von Werder Bremen? Offenbar kämpft der Bundesligist um Ömer Toprak (30) von Borussia Dortmund.

Das berichtet der „kicker“. Dem Fußball-Magazin zufolge könnte der Innenverteidiger vier bis fünf Millionen Euro Ablöse kosten, Konkurrenz hat Werder Bremen allerdings aus Italien. Sassuolo Calcio soll ebenfalls am ehemaligen türkischen Nationalspieler (27 Länderspiele) interessiert sein.

„Wir halten es wie in der Vergangenheit auch und werden uns an Personal-Spekulationen nicht beteiligen“, ließ Werder-Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube wissen. Ömer Toprak könnte die Situation in der Innenverteidigung bei Werder erheblich entspannen. In Milos Veljkovic (Zehenbruch) und Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss) haben gleich zwei Profis praktisch die komplette Vorbereitung verpasst.

Ömer Toprak hat keine Perspektive bei Borussia Dortmund

Möglicherweise ist Toprak auch eine Alternative zum Transfer von Außenverteidiger Benjamin Henrichs, den die Bremer gerne von der AS Monaco ausleihen wollen, in ihren Bemühungen aber womöglich auf taube Ohren stoßen. Das würde allerdings auch bedeuten, dass Marco Friedl, eigentlich in der Innenverteidigung eingeplant, auch in der neuen Saison wieder den Springer auf den Außenverteidiger-Positionen geben würde.

Topraks Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2021. Beim deutschen Vize-Meister hat der Türke allerdings kaum noch eine Perspektive. Neben ihm stehen noch fünf weitere Innenverteidiger im BVB-Kader, wenn man Julian Weigl dazuzählt, sogar sechs. Toprak wäre aber gewiss keine günstige Lösung für Werder Bremen. Dem Vernehmen nach soll der 30-Jährige mehr als fünf Millionen Euro im Jahr verdienen. Er müsste bei einem Wechsel nach Bremen also Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. (han/dco)