Glück für Werder Bremen: Ömer Toprak nicht so schwer verletzt wie befürchtet

Bremen - Großes Glück für den SV Werder Bremen und Ömer Toprak: Der Innenverteidiger hat sich am Mittwochabend im Spiel gegen Eintracht Frankfurt doch nicht so schwer verletzt wie befürchtet.

Update (5. März 2020, 17.45 Uhr): Ömer Toprak wird Werder Bremen voraussichtlich in zwei Bundesliga-Spielen fehlen. „Es ist nicht nur eine Sache für ein Spiel“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstagnachmittag. „Hertha wird er auf jeden Fall verpassen und Leverkusen ist ein sehr ambitioniertes Ziel.“

Werder Bremen spielt am Samstag (15.30 Uhr) auswärts bei Hertha BSC und dann am Montag, 16. März (20.30 Uhr), zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Nach der sich anschließenden Länderspielpause sollte Ömer Toprak Werder wieder zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger hatte sich im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt bei einem rüden Foul von Filip Kostic eine Riss- und Quetschwunde an der Wade zugezogen. (han/csa)

Weiter zur bisherigen Meldung:

Ömer Toprak hat sich lediglich eine Riss-Quetschwunde an der Wade zugezogen. Das teilte der SV Werder Bremen am Donnerstagvormittag mit. Am Vorabend hatten Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann noch den Verdacht des Wadenbeinbruchs geäußert. In der Nachspielzeit des DFB-Pokal-Viertelfinals hatte Frankfurts Filip Kostic Toprak übel gefoult und die Rote Karte gesehen.

„Eine sehr schmerzvolle Angelegenheit für Ömer, aber zum Glück ist nichts gebrochen“, sagt Kohfeldt in einem Statement auf „werder.de“. „Die Wunde wurde gestern Nacht im Krankenhaus genäht, und Ömer ist wenig später ins Teamhotel zurückgekehrt.“ Im wichtigen Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) wird Ömer Toprak allerdings fehlen.

Werder Bremen: Filip Kostic von Eintracht Frankfurt entschuldigt sich bei Ömer Toprak

Am Donnerstagvormittag meldete sich auch noch der Übeltäter selbst zu Wort und bat um Verzeihung. „Lieber Ömer, ich möchte mich für das Foul an dir noch mal entschuldigen. Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen“, schrieb Filip Kostic in einem Statement auf Instagram. „Gott sei dank ist es nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund und kannst deiner Mannschaft so bald wie möglich helfen. Gute Besserung!“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt machte Kostic übrigens keinen Vorwurf: „Das war natürlich keine kluge Aktion“, sagte der Coach, „aber ich will ihn jetzt nicht an die Wand oder in eine Ecke stellen“. Das sei „eine Sache, die im Fußball passiert“. Auch Werder-Sportchef Frank Baumann wollte Kostic „nichts unterstellen“. (han)

Zur ersten Meldung vom 4. März 2020:

Werder Bremen: Ömer Toprak wohl schwer verletzt - Verdacht auf Wadenbeinbruch

Was für ein unfassbar bitterer Abend! Der SV Werder Bremen hat nicht nur das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2 verloren, sondern muss auch mit einer schweren Verletzung bei Ömer Toprak rechnen.

Der Innenverteidiger wurde mit Verdacht auf einen Wadenbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht. Das berichtete Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel am ARD-Mikrofon. „Es ist eine Niederlage mit vielen Tiefschlägen, die wir heute leider wieder bekommen haben“, sagte der Coach.

Es lief bereits die Nachspielzeit, als der Frankfurter Filip Kostic Ömer Toprak völlig unnötig mit offener Sohle auf die rechte Wade stieg. Schiedsrichter Felix Zwayer zeigte Kostic die Rote Karte, Toprak wurde zunächst auf dem Feld behandelt und dann mit einer Trage vom Platz gebracht. Bereits da ließ sich eine schwere Verletzung erahnen.

Werder Bremen: Jiri Pavlenka hat Adduktoren-Probleme

Ebenfalls bitter für Werder Bremen: Torwart Jiri Pavlenka humpelte nach der 0:2-Niederlage gegen Frankfurt mit einer Bandage um den rechten Oberschenkel vom Platz. Der Tscheche hat laut Trainer Kohfeldt Probleme an den Adduktoren. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Immerhin: Kohfeldt rechnet nicht damit, dass Pavlenka im so wichtigen Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC ausfallen wird. (han)

Update (5. März 2020, 17.30 Uhr): Schock! Jiri Pavlenka fehlt Werder Bremen verletzt gegen Hertha BSC - mindestens!