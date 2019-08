Ömer Toprak – auf Anhieb ein Anführer

Bremen – Für Zweifel war nach diesem Satz kein Raum mehr. Dafür hatte ihn Ömer Toprak mit zu großer Entschlossenheit ausgesprochen: „Es wird funktionieren!“ Drei Worte nur, mehr benötigte der Neuzugang von Werder Bremen nicht, um alles über das künftige Zusammenspiel mit Niklas Moisander in der Innenverteidigung zu sagen.

Ömer Toprak wird den Stammplatz neben dem Kapitän auf Anhieb übernehmen, wodurch Werder plötzlich zwei Führungsspieler in der letzten Reihe hat. „Es ist doch klar, dass ich Verantwortung tragen will. Dafür wurde ich geholt“, sagte der 30-Jährige, für den sie bei Werder Bremen auch abseits des Platzes eine wichtige Rolle vorsehen.

„Ömer ist ein Spieler, der es seit sieben Jahren gewohnt ist, oben zu stehen, in der Champions League zu spielen“, sagte Sportchef Frank Baumann – und erklärte: „Dieses Gefühl, immer als Favorit ins Spiel zu gehen, soll er an die anderen Spieler weitergeben.“ Trainer Florian Kohfeldt betonte: „Es ist schon ein sehr besonderer Transfer. Wir bekommen einen Bundesliga-Spieler, bei dem nicht darüber nachgedacht werden muss, ob er die nötige Qualität hat. Ömer ist einfach ein Top-Innenverteidiger.“

Ömer Toprak: Schwerer Go-Kart-Unfall als junger Spieler

Toprak also gleich als Leitwolf, als einer, an dem sich die Kollegen orientieren können. 227 Bundesliga-Spiele, 39 Partien in der Königsklasse, dazu 27 Einsätze für die Türkei – an fußballerischer Erfahrung mangelt es dem Abwehrspieler nicht. Und auch abseits des Platzes hat er in der Vergangenheit schon viel erlebt, Krisen gemeistert, Rückschläge weggesteckt.

Da war zum einen dieser Unfall mit dem Go-Kart, 2009, auf einer Bahn nahe Freiburg. Toprak, damals 19 Jahre alt, Profi des SC Freiburg und eines der größten Abwehrtalente in Deutschland, prallte mit seinem Kart auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, woraufhin der Tank explodierte. Der Fußballer erlitt schwere Verbrennungen an den Beinen. Es folgten sieben Monate Pause mit Operationen und Hauttransplantationen, ehe die Karriere wieder Fahrt aufnahm, Toprak gestärkt zurückkehrte.

Ömer Toprak von Gökhan Töre mit Pistole bedroht

Vier Jahre später, im Oktober 2013, kam es dann wieder zu einem traumatischen Erlebnis. Während einer Länderspielreise mit der Türkei wurden Ömer Toprak und sein Zimmerkollege Hakan Calhanoglu von ihrem Mitspieler Gökhan Töre mit einer Pistole bedroht. „Töre hat mit meiner Karriere und mit meinem Leben gespielt”, sagte Toprak später über den Vorfall. Sein bisher letztes Länderspiel hat der Profi im Oktober 2017 bestritten, drei Monate zuvor war er gerade von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt.

Beim BVB lief es in der vergangenen Saison nicht mehr rund für den Profi, der nur in neun Ligaspielen zum Einsatz kam und sich deshalb verändern wollte, was Werder Bremen wiederum überhaupt erst die Chance eröffnete, Toprak verpflichten zu können. „Es ist aber nicht so, dass er in Dortmund das fünfte Rad am Wagen war“, sagte Kohfeldt, der es Toprak auch zugetraut hätte, im BVB-Konkurrenzkampf zu bestehen. Nun stellt sich Ömer Toprak also dem Wettstreit mit den Bremer Kollegen – und hat dabei Duell direkt die Nase vorn. „Wir haben ihn geholt, damit er Stammspieler ist. Er wird gegen Düsseldorf ganz sicher spielen“, sagte Kohfeldt.

Mehr News zu Werder Bremen

Nach der Verpflichtung von Ömer Toprak kündigt Sportchef Frank Baumann weitere Transfers an. Wen holt Werder Bremen? Janik Haberer und Bernardo jedenfalls nicht. Unterdessen hat ein Profi ein interessantes Interview gegeben - Maxi Eggestein sagt: Traumclub? „Das fliegt mir um die Ohren!“

Quelle: DeichStube