Ömer Toprak fehlt Werder gegen Augsburg 

Bremen – Der SV Werder Bremen muss am kommenden Sonntag (15.30) gegen den FC Augsburg definitiv auf Neuzugang Ömer Toprak verzichten. Das vermeldeten die Grün-Weißen am Sonntag.

Wie lange der Innenverteidiger Werder Bremen tatsächlich fehlen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Darüber sollen Untersuchungen Aufschluss geben, die in den kommenden Tagen durchgeführt werden.

Ömer Toprak hatte sich bei der 2:3-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim ohne Fremdeinwirkung eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen. Bereits in seinem ersten Einsatz für die Bremer hatte sich der Neuzugang von Borussia Dortmund mit Atembeschwerden vorzeitig auswechseln lassen müssen. (mwi)

Zur letzten Meldung vom 24. August 2019:

Werder Bremen befürchtet längeren Ausfall von Ömer Toprak

Das ist ganz bitter für Ömer Toprak und den SV Werder Bremen. Der Neuzugang von Borussia Dortmund hat sich bei der 2:3-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim früh an der Wade verletzt und wird wohl länger ausfallen.

„Es ist eine Muskelverletzung. Es kann sein, dass es ein Muskelfaserriss ist“, meinte Sportchef Frank Baumann nach der Partie in Sinsheim und blickte ein wenig voraus: „Es sah nicht so aus, dass er nächste Woche wieder spielen kann.“ Nach dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Augsburg beginnt die Länderspielpause. Baumann hofft, dass Ömer Toprak Werder Bremen danach gegen Union Berlin wieder zur Verfügung stehen wird. Bei einem Muskelfaserriss könnte das allerdings schwierig werden.

Werder Bremen: Ömer Toprak verletzt sich ohne Fremdeinwirkung an der Wade

Toprak hatte sich schon nach zwölf Minuten ohne Fremdeinwirkung verletzt. Er probierte es erst noch, doch nach 17 Minuten musste der Innenverteidiger ausgewechselt werden. Schon bei seinem Werder-Debüt vor einer Woche gegen Fortuna Düsseldorf hatte er vorzeitig runter gemusst. Nach einem Zusammenprall war ihm in der Folgezeit immer mal wieder die Luft weggeblieben. Am Mittwoch meldete sich der 30-Jährige aber wieder gesund zurück, nun erwischte es ihn erneut - diesmal an der Wade.

Werder Bremen: In der Innenverteidigung steht in Christian Groß nur noch eine Alternative bereit

Toprak ist nach Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp schon der dritte verletzte Innenverteidiger bei Werder Bremen. Bei Veljkovic und Langkamp ist ebenfalls noch unklar, wann sie wieder fit sind. In Christian Groß saß nur ein gelernter Innenverteidiger gegen die TSG Hoffenheim auf der Ersatzbank. Doch Trainer Florian Kohfeldt entschied sich nach dem Ausfall von Toprak gegen den zwar schon 30-Jährigen, aber noch nicht Bundesliga-erfahrenen Kapitän der U23 und brachte Mittelfeldmann Kevin Möhwald.

Theodor Gebre Selassie übernahm Topraks Job, Maximilan Eggestein verteidigte fortan hinten rechts und Möhwald agierte im Mittelfeld. Das klappte eigentlich ganz gut. Aus dem Spiel heraus hatte die TSG Hoffenheim kaum Torchancen. Gut möglich, dass Werder gegen Augsburg am nächsten Sonntag ähnlich auflaufen wird.

