„Ömer Toprak ist eine absolute Bereicherung“

DeichBlick-Kolumne: Thomas Schaaf schreibt für die DeichStube

Von Thomas Schaaf. Bevor ich nach vorne schaue, möchte ich an dieser Stelle kurz zurückblicken: Das Pokalspiel gegen Delmenhorst war ein großartiges Event, wenn man die Pyrotechnik und die schlimmen Ausschreitungen nach dem Spiel ausblendet. An so eine besondere Geschichte mit einem Gegner aus der direkten Nachbarschaft und einem ausverkauften Weserstadion kann ich mich nicht erinnern – und ich bin ja schon etwas länger bei Werder.