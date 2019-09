Duell mit Ex-Club Dortmund: Ömer Toprak strebt dem Comeback entgegen

Mit der Rückkehr von Innenverteidiger Ömer Toprak auf den Trainingsplatz entspannt sich langsam die Personalsituation in der Abwehr des SV Werder Bremen.

Bremen – Die neue Trainingswoche beginnt mit einer guten Nachricht: Ömer Toprak trainiert wieder mit der Mannschaft von Werder Bremen. Am Dienstagvormittag blieb der Großteil des Teams zwar im Kraftraum, Chefcoach Florian Kohfeldt schickte jedoch eine neunköpfige Gruppe auf den Platz.

Mit dabei war Toprak. Der Innenverteidiger hatte sich am zweiten Spieltag beim 2:3 von Werder Bremen bei 1899 Hoffenheim eine Muskel- und Sehnenverletzung in der linken Wade zugezogen, war seither ausgefallen. Doch nun hat er das Comeback ins Visier genommen – pünktlich zum Spiel gegen Borussia Dortmund, seinen Ex- und Irgendwie-noch-immer-Club.

Ömer Toprak ist offiziell nur bis Saisonende vom BVB an den SV Werder ausgeliehen. Allerdings ist die vertraglich festgelegte Hürde bis zu einer festen Verpflichtung (für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro) so niedrig angelegt, dass Sportchef Frank Baumann von einem dauerhaften Verbleib Topraks ausgeht. „Darauf stellen wir uns alle ein“, hatte er bei der Verpflichtung des ehemaligen türkischen Nationalspielers gesagt.

Werder Bremen: Personalsituation in der Abwehr entspannt sich mit Toprak-Rückkehr

Mit der Rückkehr auf den Platz beginnt Topraks Werder-Zeit jetzt erst richtig. Spiel eins hatte er mit Atemproblemen vorzeitig beenden müssen, Spiel zwei dann wegen der Wadenverletzung. Und jetzt Dortmund! Ömer Toprak ist neben Nuri Sahin und Leonardo Bittencourt einer von drei ehemaligen BVB-Profis im Team von Werder Bremen. Und er wird am Samstag (18.30 Uhr, Signal-Iduna-Park) dringend in der Werder-Abwehr gebraucht. Die lebt seit zwei Spieltagen wegen der akuten Personalnot im Ausnahmezustand, Topraks Anwesenheit könnte wieder für etwas mehr Normalität sorgen.

Florian Kohfeldt hat den 30-Jährigen bereits in seine Planungen eingebaut. Seine Aussage vom Wochenende: „Wenn er Anfang der Woche trainieren kann, ist er direkt ein Kaderkandidat, weil ihm körperlich einfach nicht so viel fehlt.“ Denn die Vorbereitung hatte Toprak schließlich störungsfrei absolvieren können – bei Borussia Dortmund.

Werder Bremen: Langkamp und Veljkovic noch keine Kandidaten für Dortmund-Spiel

Zur neunköpfigen Freiluft-Gruppe am Vormittag gehörten noch nicht die anderen beiden Innenverteidiger Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic. Beide werden ebenfalls zeitnah wieder im Teamtraining erwartet. Wegen eines jeweils großen Trainingsrückstands sind beide keine Kandidaten für das Dortmund-Spiel. (csa)

Update (18.45 Uhr): Am Dienstagnachmittag trainierte Ömer Toprak zwar nicht mit der Mannschaft, dafür waren Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp dabei - es war ein Tag der Comebacks bei Werder Bremen zum Auftakt der Trainings-Woche vor dem Spiel gegen den BVB.

Das sieht doch schon wieder ganz gut aus bei Ömer #Toprak: Der Innenverteidiger ist zurück auf dem Platz und könnte schon eine Option für #BVBSVW sein. #Werder pic.twitter.com/pMAA65eDU1 — DeichStube (@DeichStube) September 24, 2019

