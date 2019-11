Vertragsverlängerung bei Werder: Sahin sendet positive Signale

Werder will und Sahin offenbar auch

Werder Bremen will mit Nuri Sahin verlängern – das haben Sportchef Frank Baumann und Cheftrainer Florian Kohfeldt zuletzt unisono betont. Und was will Sahin? Der 31-jährige „Sechser“, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, vermeidet (noch) ein finales Bekenntnis, sendet aber positive Signale.