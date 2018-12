Sahin ist verrückt nach Guardiola

Bremen - Werder-Profi Nuri Sahin hat sich geoutet - als großer Fan von Pep Guardiola. So weit so gut. Doch der 30-Jährige gibt im neuen Werder-Podcast zu, dass seine Sucht nach Neuigkeiten rund um den spanischen Startrainer schon „etwas skurril“ sei: „Manchmal nervt mich das schon etwas. Das ist ja auch ein bisschen krank.“

Ein Beispiel: Wenn Sahin ins Internet geht, „dann gebe ich bei Google als erstes Pep Guardiola ein und gucke, ob es etwas Neues gibt“. Jede Pressekonferenz des 47-jährigen Ex-Trainers des FC Bayern und des FC Barcelona würde er sich anschauen und auch alle Interviews lesen. Damit aber nicht genug.

„Wenn ich jemanden treffe, der ihn kennt, dann packe ich ihn mir und frage ihn aus“, erzählt Sahin und muss selbst ein wenig über sich schmunzeln. Eigentlich sei er gar nicht so. „Es gibt wenige Menschen, die ich kennenlernen möchte. Aber mit Pep Guardiola würde ich schon gerne mal an einem Tisch sitzen – so sieben, acht Stunden.“

Sahin findet Guardiola „einfach faszinierend“

Dabei hieß es bislang immer, Sahin würde seinem großen Förderer Jürgen Klopp nacheifern. Er war sein Trainer bei Borussia Dortmund, gemeinsam sind sie Meister geworden. „Aber von Jürgen weiß ich alles“, erklärt der ehemalige türkische Nationalspieler: „Ich kenne seine Philosophie. Ich weiß, wie er in der Kabine ist, wie er ist, wenn er fröhlich oder böse ist. Als Menschen und Trainer kenne ich ihn sehr gut, Pep Guardiola nicht.“

Guardiola ist so etwas wie eine neue Herausforderung. „Ich finde ihn einfach faszinierend“, sagt Sahin. Aktuell hört er ein Hörbuch, das sich mit Guardiolas erstem Jahr bei den Bayern beschäftigt. Stoff gibt es also noch genug, denn Guardiola ist längst auf der Insel und sorgt dort mit Manchester City für Furore.

Trainerkarriere für Sahin sehr gut vorstellbar

Sahins Interesse an Guardiola ist auch ein Fingerzeig in die Zukunft. Es sei sehr gut möglich, dass er Trainer werde. Schon jetzt arbeitet der 30-Jährige inoffiziell als Coach des Westfalenligisten RSV Meinerzhagen, seinem Heimatclub – eine Herzensangelegenheit. Irgendwann könnte es ein echter Job werden. Sahin: „Ich glaube, dass ich das Spiel ganz gut verstehe, es wird schon in diese Richtung gehen.“

Quelle: DeichStube