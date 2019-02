Sahin: Das Neuland wird für ihn zur Wohlfühl-Insel

Dortmund – Im Gästeblock tobte noch die große Werder-Party, während Nuri Sahin im Inneren des Signal-Iduna-Parks vor Journalisten eine Partie reflektierte, die für ihn in jeder Hinsicht ungewöhnlich, faszinierend und atemberaubend war.

Beim zweiten Anlauf hatte er das erste Mal gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund gewonnen. Und dabei wurde Sahin, der Zeit seines Fußballerlebens als Mittelfeldstratege geführt worden ist, von Werder-Trainer Florian Kohfeldt eine Rolle zugewiesen, die absolutes Neuland darstellte. Zentraler Innenverteidiger in einer Fünferkette – Sahin hatte diese klar festgelegte Position noch nie zuvor in seiner schon mehr als 13 Jahre andauernden Profi-Karriere gespielt. „Aber ich könnte mich daran gewöhnen“, sagte er nach der Premiere, die absolut überzeugend verlaufen war.

„Die Position war neu für mich, aber ich hatte ein ganz gutes Gefühl dabei“, meinte Sahin und suchte bei der Eigenbeurteilung seines 76-Minuten-Einsatzes erst gar nicht nach dem Haar in der Suppe: „Das war cool und nicht so schlecht von mir. Ich glaube, die Feuertaufe habe ich bestanden.“

Sahins bislang beste Leistung für Werder Bremen

Kann man so sagen. Und die Schulterklopfer, die ihm viele ehemalige Dortmunder Wegbegleiter quasi im Vorübergehen verpassten, waren nicht nur Zeichen alter Freundschaft, sondern auch Zeichen besonderer Anerkennung. Anerkennung für eine Leistung, die wohl Sahins bislang beste im Werder-Trikot war.

Innenverteidiger in einem dicht gestaffelten Defensivverbund zu spielen, war wie maßgeschneidert für den Ex-Dortmunder. Seine Fähigkeiten in Sachen Übersicht und Stellungsspiel kamen voll zum Tragen, seine Defizite in Sachen Tempo und Zweikampfführung fielen nicht so ins Gewicht. „Ich habe mich wohl für weitere Aufgaben empfohlen“, sagte der 30-Jährige und lachte.

Sahin und „Kettenhund“ Bargfrede tauschen die Rollen

Dabei war seine Versetzung in die Abwehrreihe eigentlich nur ein Nebenprodukt des Kohfeldt-Plans gewesen. Denn wenn Werder mit Dreier/Fünferkette spielt, dann meistens mit Philipp Bargfrede als zusätzlichem Innenverteidiger. Doch Kohfeldt hatte Bargfrede diesmal als „Kettenhund“ auf BVB-Kapitän Marco Reus angesetzt. „Wir wollten Reus nie im Raum stehen lassen. Das war ein wichtiger Faktor. Und für diese Aufgabe ist Bargi einfach unser bester Spieler.“ Also agierte der eine in der Dreierkette vor der Abwehr und der andere sorgte in hinterster Linie für Sicherheit.

„Bargi und Nuri haben einfach mal die Rollen getauscht. Und Nuri hinter der Mittelfeldkette hat einfach mehr Ruhe am Ball als ein richtiger Innenverteidiger“, erklärte Kohfeldt den Kniff, der Werder gegen die furchterregend starke BVB-Offensive lange große Sicherheit verlieh. Erst nachdem der Coach das Konstrukt mit Sahins Auswechslung aufbrechen musste, kam Dortmund auch aus dem Spiel heraus zu Chancen und zu Toren. Dass Werder diese Tore zweimal konterte, ist eine andere Geschichte.

Quelle: DeichStube