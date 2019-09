Klare Ansage von Sahin

Bremen - „Bei allem Respekt, wir können auch gut kicken.“ Profi Nuri Sahin von Werder Bremen nutzte den Moment nach dem 2:2 bei Borussia Dortmund für eine klare Ansage.

Das Lob, Werder Bremen habe mit einer Rumpftruppe aufgetrumpft, wollte Nuri Sahin so nicht annehmen: „Es hört sich ein wenig so an, als ob wir Lückenfüller wären. Klaassen, Eggestein, Sahin, Bittencourt sind ein gutes Mittelfeld.“ Und die Ersatz-Abwehr mit Theodor Gebre Selassie und Christian Groß habe sich toll entwickelt.

„Wenn wir ruhig bleiben, werden wir eine gute Saison spielen. Ich würde uns nicht abschreiben“, verkündete der 31-Jährige von Werder Bremen und fügte noch an: „Um ein großer Spieler und eine große Mannschaft zu werden, müssen wir in solchen Stadien bestehen und unseren Mann stehen. Das haben wir gemacht.“ (kni)

