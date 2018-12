Sahin fraglich - Einsatzgarantie für Möhwald

Langkamp hat es in die SPON-Elf des Tages geschafft. Als einziger Werderaner. Ihn jetzt für Veljkovic rauszunehmen wäre der Gipfel. Er hat nicht nur clever gespielt, sondern auch athletisch deutlich wirksamer als Veljkovic. Und Möhwald müsste auch spielen, wenn Sahin fit wäre. Da kommt so eine kleine Blessur am Sprunggelenk gerade recht für die Gesichtswahrung. So würde ich das auch verkaufen.