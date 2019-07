Werder Bremen und Nuri Sahin: Bald Konkurrenten auf dem virtuellen Rasen?

Seit einem Jahr besitzt der SV Werder Bremen ein professionelles eSports-Team. Die Fifa-Spieler Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous sorgen seitdem sowohl national als auch international für Aufsehen, sie gewannen bereits einige wichtige Fifa-19-Titel.

Gut möglich allerdings, dass das Duo nun auf internationaler Ebene Konkurrenz aus dem eigenen Werder-Lager bekommt. Denn Bundesliga-Profi Nuri Sahin ist jetzt ebenfalls im eSports unterwegs.

Der 30-Jährige sitzt allerdings nicht selbst an der Konsole, sondern fungiert als Investor. Sahin engagiert sich seit einigen Monaten beim türkischen Team ‚futbolist‘. Dessen Aushängeschilder sind der Bulgare Sezer „Sanchez“ Sabriev und der Türke Ismail Can „Isopowerrr“ Yerinde. Das Duo setzte im April mit dem Erreichen des Halbfinals beim „Fifa eClub World Cup“ ein erstes Ausrufezeichen.

Werder Bremen: Sahin will mit mentaler Erfahrung und taktischen Kenntnissen unterstützen

Sahins Support beschränkt sich nicht nur auf das Finanzielle - der ehemalige türkische Nationalspieler will den eSportlern auch mit seiner mentalen Erfahrung und seinen taktischen Kenntnissen den Vorstoß in die europäische Elite ermöglichen.

Dort befinden sich Werders professionelle Fifa-Spieler schon. Mit dem jeweils vierten Platz in der Weltrangliste auf ihrer Konsole - „MoAuba“ spielt auf der PS4, „MegaBit“ auf der Xbox One – sind die Zwei bereits für die im August anstehende Weltmeisterschaft qualifiziert. Trotzdem treten sie zuvor noch bei den Playoffs für das Grand Final (Xbox: 5. bis 7. Juli, PS4: 12. bis 14. Juli) an, um im Rhythmus zu bleiben. Dort könnten sie auf Sahins Schützlinge treffen, die sich noch für die WM qualifizieren wollen.

Werder Bremen: Nuri Sahin unterstützt RSV Meinerzhagen

Für Nuri Sahin ist der eSport übrigens längst nicht das einzige Betätigungsfeld abseits der Bundesliga. Der Mittelfeldstar unterstützt nebenbei noch den Oberligisten RSV Meinerzhagen in seiner Heimatstadt und baut in der Türkei eine Fußball-Akademie auf.

(Von Marcel Schwenk)

Quelle: DeichStube