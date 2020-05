Wird Sahin bei Werder jetzt doch wieder gebraucht?

Bremen – Er hat mit Borussia Dortmund die Meisterschaft geholt, hat für Real Madrid und den FC Liverpool gespielt, doch für den SV Werder Bremen ist Nuri Sahin im Abstiegskampf offenbar zu schlecht.

Jedenfalls verzichtete Florian Kohfeldt ausgerechnet im Schicksalsspiel in Freiburg auf den 31-Jährigen, nahm 21 (!) andere Spieler mit, darunter viele Jung-Profis. Doch ausgerechnet nach dem so wichtigen 1:0-Sieg könnte Kohfeldt gezwungen sein, wieder auf Nuri Sahin bauen zu müssen. Denn es gibt Probleme im Mittelfeld.

Schon nach zehn Minuten hatte Kevin Vogt einen Schlag auf die Hüfte bekommen. Bis zur 35 Minute quälte er sich durch die Partie und war dabei einer der besten Bremer. Vogt gab sowohl defensiv als auch offensiv als Sechser den Takt an, an ihm richteten sich die Kollegen auf, weil er um jeden Zentimeter kämpfte. Als Vogt runter musste, gab es einen Bruch im Bremer Spiel.

Werder Bremen: Nuri Sahin gegen Mönchegladbach wieder im Kader?

Philipp Bargfrede konnte Vogt nicht ersetzen, machte seine Sache als Sechser trotzdem insgesamt ordentlich. Wenn da nicht diese beiden Fouls gewesen wären, die ihm letztlich in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte einbrachten. Im Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ist Bargfrede gesperrt. Bei Vogt ist noch offen, ob er dabei sein wird. „Es kann was an den Nerven sein oder eine starke Prellung“, berichtete Kohfeldt und wagte keine Prognose.

Fallen beide Sechser aus, müsste eigentlich Nuri Sahin wieder ein Thema werden – zumindest für den Kader. Zu Beginn der Saison, als Bargfrede noch fehlte und Vogt bei Hoffenheim spielte, da hatte Sahin als Sechser durchaus Verantwortung übernommen und überzeugt. Vor allem spielerisch, manchmal auch kämpferisch – wie beim 2:1-Sieg bei Union Berlin. Doch je mehr Werder in den Abstiegsstrudel geriet, desto weniger Akzente konnte Sahin setzte. Er tauchte auch in der öffentlichen Wahrnehmung total ab. Überließ die nicht immer angenehmen Medientermine jüngeren Spielern wie Maximilian Eggestein. Es wirkte fast so, als würde sich Sahin verstecken.

Werder Bremen: Nuri Sahin und Florian Kohfeldt eng verbunden

In den vergangenen sechs Spielen kam der Ex-Dortmunder, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Dass er es jetzt nicht einmal mehr in den Kader schaffte, ist die Krönung. Dabei gelten Kohfeldt und Sahin eigentlich als eng verbunden, beide schätzen sich sehr, haben das stets öffentlich betont. Im Abstiegskampf zählt das offenbar nicht mehr. Es wird spannend, ob Kohfeldt den erfahrenen Profi zurückholt und der Werder Bremen dann wirklich helfen kann. (kni)

Kohfeldts Wahl: Werder Bremen ohne Nuri Sahin und Jojo Eggestein in Freiburg

Bremen – Nicht krank, nicht verletzt und trotzdem nicht dabei: Nuri Sahin und Johannes Eggestein gehören nicht zum Kader des SV Werder Bremen für die Auswärtspartie beim SC Freiburg.

Als das Team des SV Werder Bremen am Freitagnachmittag für den Flug in den Breisgau am Flughafen Bremen eincheckte, fehlten Nuri Sahin und der jüngere Eggestein-Bruder Johannes. Wie die DeichStube erfuhr, hat Trainer Florian Kohfeldt die Profis aussortiert.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt sortiert Nuri Sahin und Johannes Eggestein aus

Gegen Bayer Leverkusen hatten sowohl Sahin als auch Johannes Eggestein noch auf der Ersatzbank gesessen, Eggestein wurde sogar noch eingewechselt. Dass er vier Tage später im Aufgebot fehlt, sagt viel darüber aus, was Kohfeldt von der Leistung des 22-Jährigen gehalten haben muss. Sahin, einer der erfahrensten Akteure im Kader des SV Werder Bremen, muss gegen den SC Freiburg für den nach Gelbsperre wieder spielberechtigten Vize-Kapitän Davy Klaassen Platz machen. Statt Eggestein taucht der vor wenigen Tagen 20 Jahre alt gewordene Ilia Gruev (noch ohne Bundesliga-Einsatz) in Kohfeldts Aufgebot auf. Es bleibt also spannend, welche Startelf- Werder-Coach Kohfeldt gegen den SC Freiburg aufstellt.

