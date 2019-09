Tagesticket-Preise: Nur beim BVB kostet die Karte mehr als bei Werder

„Sponsors.de“ hat die Preise für Tagestickets in der Bundesliga verglichen und festgestellt: Der SV Werder Bremen ist teuer! Nur beim BVB kostet das günstigste Tagesticket mehr. Außerdem sind die Grün-Weißen einer von sechs Clubs, der die Eintrittspreise für Bundesliga-Spiele erhöht hat.

Im Ranking für die Preise der Tagestickets (ohne Ermäßigung, VIP und Logen ausgeklammert) von „sponsors.de“* steht Werder Bremen in einer weniger fanfreundlichen Kategorie auf dem Treppchen: 17 Euro kostet das günstigste Ticket für den einmaligen Besuch eines Werder-Spiels im Weserstadion – gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg belegen die Bremer somit Platz zwei unter den Bundesligisten in der günstigsten Ticketpreis-Kategorie.

Für den SV Werder Bremen bedeutet das eine Erhöhung von 13,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in der das billigste Ticket noch für 15 Euro zu haben war. Nur die Borussia aus Dortmund verlangt für die günstigste Eintrittskarte mit 17,40 Euro mehr Geld von den eigenen Fans.

Werder Bremen liegt in beiden Preiskategorien für Tagestickets über dem Durchschnitt

Werder Bremen ist außerdem der einzige Club aus Deutschlands höchster Spielklasse, der die Preise für das günstigste und das teuerste Ticket erhöht hat – 75 Euro (im Vorjahr 70 Euro, Erhöhung um 7,14 Prozent; VIP und Logen ausgeklammert) zahlen die Besucher jetzt für das kostspieligste Werder-Ticket. Das bedeutet im Liga-Vergleich Platz fünf in der Kategorie der teuersten Tickets.

Zum Vergleich: Der Durchschnittspreis für das günstigste Tagesticket liegt in Deutschlands höchster Spielklasse bei 15 Euro, für das teuerste bei 69,80 Euro. Am günstigsten lässt sich in Mainz Bundesliga schauen (11 Euro), am meisten kann man bei der Hertha ausgeben (99 Euro). Zur Erinnerung: Auch bei den Bier- und Bratwurstpreisen ist Werder Bremen im Bundesliga-Vergleich ganz vorne mit dabei. (msw)

Die Ticketpreise in der Bundesliga-Saison 2019/20 im Überblick: Werder Bremen mischt ganz vorne mit

Verein Günstigstes Tagesticket (in €, ohne Ermäßigung) Teuerstes Tagesticket (in €, ohne Ermäßigung) Platzierung Ticketpreise günstigste Kategorie (absteigend) Platzierung Ticketpreise teuerste Kategorie (absteigend) SV Werder Bremen 17 75 2. 5. FC Bayern München 15 70 8. 9. Borussia Dortmund 17,40 56,60 1. 15. RB Leipzig 15 85 8. 4. Bayer 04 Leverkusen 15 68 8. 10. Borussia Mönchengladbach 17 64,50 2. 13. VfL Wolfsburg 15 70 8. 9. Eintracht Frankfurt 15 88 8. 3. TSG 1899 Hoffenheim 14 73 15. 7. Fortuna Düsseldorf 13 65 16. 12. Hertha BSC 15 99 8. 1. Mainz 05 11 95 18. 2. SC Freiburg 17 67 2. 11. Schalke 04 15,50 62 7. 14. FC Augsburg 16 49 5. 17. 1. FC Köln 16 75 5. 5. SC Paderborn 15 55 8. 16. Union Berlin 12 40 17. 18. Durchschnitt 15 69,80 - -

*Den kompletten Text zu den Ticketpreisen findet Ihr unter sponsors.de.

