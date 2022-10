Werder-Noten: Weiser spielt Gladbacher schwindelig - Sturm-Duo überragend

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Mitchell Weiser zeigte beim Sieg des SV Werder Bremen gegen Gladbach eine richtig starke Leistung - Note 1. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat Borussia Mönchengladbach furios mit 5:1 geschlagen und dabei eine richtig starke Leistung gezeigt. Die Spieler in der Einzelkritik - mit Noten.

Jiri Pavlenka: Mit den Händen ganz stark, mit dem Fuß wie so oft nicht so gut, wenngleich sein gezielter Befreiungsschlag das 3:0 einleitete. Beim 4:1 machtlos gegen den durchgestochenen Thuram. Note 2

Niklas Stark: Startelf-Debüt für den Neuzugang, weil Amos Pieper gelbgesperrt fehlte – und der Ex-Berliner setzte gleich mal mit einem guten langen Ball und einer kompromisslosen Grätsche an der Mittellinie positive Zeichen. Vor dem 2:0 sorgte er für den entscheidenden Ballgewinn. Nach Gladbachs erstem Tor beorderte ihn Coach Werner kurzzeitig auf die Sechser-Position. Stark hat mit diesem Auftritt eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht. Note 2

Milos Veljkovic: Hatte als Abwehrchef lange Zeit alles unter Kontrolle, was gegen den wuchtigen Thuram manchmal gar nicht so einfach war und kurz nach der Pause beinahe schief gegangen wäre. Das passierte dann in der 63. Minute, als er Thuram vor dem Gladbacher Treffer laufen ließ. Danach mit Problemen, aber er kämpfte erfolgreich dagegen an. Note 2,5

Werder Bremen in Noten gegen Borussia Mönchengladbach: Mitchell Weiser spielt Gladbach schwindelig

Marco Friedl (bis 85.): Sehr engagiert und giftig. Der Kapitän kämpfte wirklich um jeden Zentimeter Rasen und löste damit viele Probleme. Note 2

Mitchell Weiser: Überragend, was der Rechtsverteidiger da vor allem vor der Pause auf seiner Seite veranstaltete. Dabei spielte er die Gladbacher ein ums andere Mal schwindelig. Hätte seine Leistung schon mit dem 5:0 krönen können, doch sein Kopfball landete am Pfosten. Er musste sich allerdings nicht allzu lange ärgern, ihm gelang noch das 5:1 und damit die endgültige Entscheidung. Note 1

Christian Groß (bis 77.): Der Ruhepol vor der Abwehr und dabei auch sehr zweikampfstark. Vor dem Gladbacher Treffer ließ er sich aber zu leicht von Stindl abkochen. Rückte anschließend in die Dreierkette und wurde dann ausgewechselt. Note 2,5

Werder Bremen in Noten gegen Gladbach: Romano Schmid und Marvin Ducksch offensiv sehr stark

Anthony Jung: Hätte nach 16 Minuten das 4:0 machen können, scheiterte aber an Sommer. Ansonsten eher defensiv unterwegs, dabei meistens souverän. Und Fehler bügelte er gerne selbst wieder aus. Note 2,5

Ilia Gruev (bis 77.): Erhielt im Mittelfeld wie schon in Leverkusen den Vorzug vor Jens Stage und machte als frischgebackener bulgarischer Nationalspieler eine gute Partie. Er wird immer stabiler, spielte vor der Pause keinen einzigen Fehlpass, attackierte die Gegner auch geschickt. Nach der Pause nicht mehr ganz so souverän, da ließen wohl etwas die Kräfte nach. Note 2,5

Romano Schmid (bis 72.): Der Spieler der ersten Minuten, wirkte wie aufgedreht und bereitete die ersten beiden Tore vor. Dieses Top-Niveau konnte der Österreicher zwar nicht ganz halten, hatte aber trotzdem immer wieder starke Szenen und kämpfte um jeden Ball. Note 1,5

Marvin Ducksch (bis 72.): Endlich! Es ist vollbracht – der Stürmer hat seine Torflaute in der Bundesliga beendet. Okay, das 2:0 war eher ein Abstauber, aber den hatte der Angreifer mit einem feinen Pass auf Schmid auch selbst vorbereitet. Es folgte eine tolle Vorarbeit zu Füllkrugs 3:0 und ein weiterer Assist beim 4:0, weil seine Flanke von Bensebainis Hacke im Gladbacher Tor landete. Da spielten die vergebenen Kopfball-Chancen nur eine Nebenrolle. Note 1

Werder Bremen in Noten gegen Gladbach: Niclas Füllkrug im Stile eines Weltklasse-Stürmers

Niclas Füllkrug: In dieser Form muss er einfach zur WM! Schoss Werder mit unbändigem Willen im Stile eines Weltklasse-Mittelstürmers schnell in Führung. Und mit seinem 3:0 beförderte er sich an die Spitze der Torschützenliste. Dazu unheimlich viel unterwegs und mit traumhaftem Assist vor Weisers 5:1. Note 1

Oliver Burke (ab 72.): Kam für Ducksch und prüfte gleich mal Sommer mit einem fulminanten Fernschuss. Note -

Jens Stage (ab 72.): Ersetzte Schmid und das zahlte sich sofort aus, denn seine Hereingabe leitete das 5:1 ein. Das dürfte ihm in einer für ihn nicht einfachen Phase Mut machen. Note -

Leonardo Bittencourt (ab 77.): Comeback nach langwieriger Rippenverletzung. Note -

Nicolai Rapp (ab 77.): Durfte auch noch auf dem Rasen mitfeiern. Note -

Niklas Schmidt (ab 85.): Auch er war bei der großen Party noch mit dabei. Note -

Zum Aufstellungs-Text:

Die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen Gladbach: Jens Stark rutscht erstmals in die Startelf - Ilia Gruev spielt

Update (1. Oktober, 17.30 Uhr): Jetzt ist die Aufstellung da - Niklas Stark und Ilia Gruev beginnen! Die ganze Startelf und alles Weitere lest Ihr im Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach!

Der SV Werder Bremen spielt am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner aussehen.

Bremen - Seine Mitspieler hatten den Rasen bereits betreten, auch das Trainerteam war längst da, als Niklas Stark am Freitagvormittag auf dem gepflasterten Weg zwischen Weserstadion und Trainingsplatz zu einem kleinen Zwischenspurt ansetzen musste. „Ich hatte noch etwas vergessen“, rief der 27-Jährige breit grinsend den umstehenden Fans und Journalisten zu, ehe er mit klackernden Stollenschuhen weitereilte und wenig später zur Mannschaft stieß. Stark im Mittelpunkt. Was in diesem Fall noch unfreiwillig zustande gekommen war, dürfte am Samstagabend ab 18.30 Uhr aus sportlichen Gründen erneut der Fall sein: Im Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach gibt der Verteidiger sehr wahrscheinlich sein Startelf-Debüt für den Aufsteiger.

Werder Bremen-Aufstellung gegen Borussia Mönchengladbach: Niklas Stark vor Startelf-Debüt

Zwar hat Cheftrainer Ole Werner die Personalie im Vorfeld noch nicht offiziell bestätigt - alles andere als ein Stark-Einsatz von Beginn an käme aber einer faustdicken Überraschung gleich. Schließlich drängt sich der Sommer-Neuzugang von Hertha BSC als Vertreter für den Gelbsperrten Amos Pieper förmlich auf. „Niklas ist ein gestandener Spieler mit hoher Qualität“, sagte Ole Werner während der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Freitag vor dem Gladbach-Spiel. Bereits ein paar Tage zuvor hatte der Coach die positive Entwicklung des Ex-Nationalspielers in Bremen gelobt und ihm bescheinigt, nah dran zu sein an der Startelf-Aufstellung.

Schon gelesen? So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im Live-Stream!

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen Gladbach: Beginnt Jens Stage statt Ilia Gruev?

Gemeinsam mit Niklas Stark werden die Stammkräfte Marco Friedl (links) und Milos Veljkovic (Mitte) die Dreierkette vor Torhüter Jiri Pavlenka bilden. Auf den Halbpositionen sind Anthony Jung (links) und Mitchell Weiser (rechts) gesetzt. Was die Besetzung des Mittelfelds bei Werder Bremen angeht, hängt viel von der Frage ab, wie fit die einzelnen Profis von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt sind. Möglich, dass Ilia Gruev (war nach zwei Einsätzen für Bulgarien erst am Donnerstag wieder in Bremen) eine Pause bekommt. Gegen Bayer Leverkusen hatte der 22-Jährige zuletzt neben Romano Schmid auf der Acht begonnen. Dieser Job könnte gegen die ebenfalls schnellen Spieler von Borussia Mönchengladbach nun wieder an den robusten Jens Stage gehen. Leonardo Bittencourt kehrt nach seiner Verletzung in den Kader zurück, ist aber für die Startelf sicherlich noch kein Thema. Für die Sechserposition dahinter dürfte Christian Groß die besten Karten haben, während das Bremer Sturmduo Niclas Füllkrug/Marvin Ducksch in der Aufstellung ohnehin unantastbar ist. (dco)

So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach aussehen. © DeichStube