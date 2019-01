Einzelkritik und Noten: Maxi Eggestein herausragend, Augustinsson mit Blackout

Bremen - Werder-Spektakel im Weserstadion. Die Bremer spielten gegen Eintracht Frankfurt mit viel Leidenschaft und hatten Chancen en masse, kamen aber nicht über ein 2:2 hinaus - die Einzelkritik der DeichStube zum Werder-Remis gegen die Eintracht.

Jiri Pavlenka: War vor der Pause vor allem als Fußballer gefordert, weil ihn die Frankfurter stark attackierten. Beim 1:1 absolut machtlos, genauso wie beim Strafstoß zum 2:2. Eine Parade, mehr musste der Keeper nicht zeigen. Note 3

Theodor Gebre Selassie: Sehr aktiv und mutig. Lieferte sich auf seiner rechten Seite vorne und hinten spannende Duelle mit Kostic, hatte ihn aber bis auf wenige Ausnahmen gut im Griff. Note 2,5

Was hat sich Augustinsson dabei gedacht?

Sebastian Langkamp (bis 37.): Bekam wieder den Vorzug vor Veljkovic – und dann stoppte ihn eine Kopfverletzung. Nach einem Zusammenprall mit Haller konnte der Innenverteidiger zwar trotz Platzwunde an der Stirn zunächst weiterspielen, musste dann aber mit Brummschädel vorzeitig runter. Bis dahin eine ordentliche Leistung von ihm. Note 3

Niklas Moisander: Kam beim 1:1 von Rebic zu spät raus, aber war das überhaupt seine Aufgabe? Ansonsten sehr aufmerksam und clever gegen die eigentlich viel schnelleren Frankfurter. Note 3

Ludwig Augustinsson: Was hat er sich nur dabei gedacht? Der Linksverteidiger schenkte den Frankfurtern mit seinem völlig unnötigen Handspiel im Strafraum den Elfmeter zum 2:2. Bis dahin hatte der Schwede eigentlich eine ordentliche Partie geliefert – mit mehr Vorwärtsdrang als sonst. Note 5

Schon gelesen? Unser Spielbericht zum Werder-Remis gegen Frankfurt

Philipp Bargfrede: Der Sechser machte bei Frankfurter Ballbesitz aus der Vierer- eine Fünferkette. Sehr umsichtig und zweikampfstark. Aber wo war er beim 1:1? Ansonsten aber immer da, wenn er gebraucht wurde. Hat seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist gegen Nürnberg gesperrt. Note 2,5

Maximilian Eggestein: Er wird immer besser! Weltklasse, wie er vor seinem 1:0 gleich drei Frankfurter auseinandernimmt und dann eiskalt vollstreckt. Aber auch sonst im Mittelfeld bärenstark. Nur der Pfosten verhinderte sein 2:1 kurz vor der Pause, dann stand Keeper Trapp dem 3:2 im Wege. Note 1,5

Davy Klaassen: Nicht so auffällig wie Nebenmann Maxi Eggestein, aber auch sehr wichtig. Holte sich viele Bälle, spielte kluge Pässe und beruhigte auch mal das Spiel. Nur der eigene Zug zum Tor geht ihm im Moment etwas ab. Note 3

Schon gelesen? Moisander: „Solche Spiele musst du gewinnen“ - die Stimmen

Harnik und Kruse harmonieren wieder

Martin Harnik (bis 69.): Hätte schon nach wenigen Minuten das 1:0 machen können, aber da fehlte ihm einfach noch die Überzeugung im Abschluss – wie schon in Hannover. Doch der Stürmer kämpfte dagegen an, bereitete mit einem feinen Pass das 1:0 vor und machte das 2:1 selbst. Ein super Tor. Denn eigentlich schien die Chance vergeben, doch Harnik spielte Keeper Trapp ganz clever aus. Note 2

Max Kruse: Der Kapitän muss mehr als zwei Augen haben! Er setzt Mitspieler in Szene, die er gar nicht sehen kann. So auch vor dem 1:0 . Und genial, wie er Harnik das 2:1 servierte. Per Lupfer wäre ihm fast das 3:1 gelungen. Dazu sehr einsatzfreudig, ließ sich oft fallen, arbeitete auch stark nach hinten. Note 2

Johannes Eggestein (bis 86.): Nach seiner Verletzungspause in Hannover zurück im Team – und sofort voll integriert. Sehr spielfreudig, auch mal eigensinnig mit schnellen Dribblings. Brachte die Gäste damit durchaus in Verlegenheit. Aber etwas mehr Torgefahr wäre durchaus möglich gewesen. Note 3

Milos Veljkovic (ab 37.): Kehrte nach der Kopfverletzung von Langkamp auf seinen Stammplatz zurück, machte hinten sehr gut mit dicht. Note 2,5

Josh Sargent (ab 69.): Kam für Harnik, konnte sich aber nur selten richtig in Szene setzen. Note -

Claudio Pizarro (ab 86.): Bei seiner Einwechslung bebte das Weserstadion, aber die Explosion konnte er nicht mehr besorgen. Note -

Quelle: DeichStube