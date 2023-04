Werder Bremen in Noten gegen Mainz 05: Niklas Stark bester Bremer - Christian Groß mit Problemen

Von: Daniel Cottäus, Marius Winkelmann

Werder Bremen in Noten: Niklas Stark (re.) war gegen den FSV Mainz 05 der beste Bremer. © Imago Images/Fotostand/Racocha

Der SV Werder Bremen hat sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 in letzter Sekunde ein 2:2 (0:0)-Unentschieden erkämpft. Die Bremer Spieler in der Einzelkritik mit Noten.

Jiri Pavlenka: Wurde von den Mainzern zunächst kaum geprüft. Bei der Kopfball-Bogenlampe von Kohr und beim Abschluss von Fernandes dann aber hellwach (61./71.). Spektakulär zudem seine doppelte Rettungstat gegen Lee (80.). Ohne Chance beim 0:1. Sah beim 1:2 ziemlich unglücklich aus. Note 3

Niklas Stark: Lieferte als rechter Innenverteidiger der Dreierkette eine weitestgehend aufmerksame Vorstellung ab. Gefiel mit gutem Stellungsspiel und entschlossener Zweikampfführung sowie mit wichtiger Rettungstat gegen Ajorque kurz vor dem Pausenpfiff (45.). Note 2,5

Werder Bremen in Noten gegen den FSV Mainz 05: Milos Veljkovic hatte beim 2:2 seine Füße mit im Spiel

Milos Veljkovic: War im Abwehrzentrum gegen den 1,96-Meter-Mann Ajorque in viele körperbetonte Duelle verwickelt, die er geschickt führte. Insgesamt mit sicherem Auftritt, hatte allerdings Glück, dass sein Stellungsfehler nach einer Hereingabe am Ende der ersten Hälfte folgenlos blieb. Hatte seine Füße beim späten 2:2 mit im Spiel. Note 3

Marco Friedl: Der Kapitän begann etwas nervös und leistete sich in der Anfangsphase vermeidbare Fehler, fand dann aber besser in die Spur. Verzichtete auf jegliches Risiko im Spielaufbau. Note 3,5

Mitchell Weiser: Tauchte früh im Spiel im gegnerischen Strafraum auf und suchte auch danach immer wieder den Weg nach vorne – lange ohne durchschlagenden Erfolg. Brachte sich mit Ungenauigkeiten um die ein oder andere vielversprechende Situation. Seine Flanke war dann allerdings Wegbereiter für den Ausgleich von Stage. Ließ den Ball vor dem 2:2 stark durch seine Beine laufen, sodass Füllkrug einschießen konnte. Note 3

Christian Groß (bis 62.): Der Sechser versuchte in der Anfangsphase, eine äußerst zerfahrene Partie mit Verlagerungen zu ordnen. Musste sich allerdings auch immer wieder mit Fouls behelfen. Die Gelbe Karte in der 28. Minute war demnach folgerichtig. Offensiv einmal mehr kein Faktor, weil er sich zu viele unnötige Fehler leistete. Note 4

Werder Bremen in Noten gegen den FSV Mainz 05: Leonardo Bittencourt um spielerische Lösungen bemüht

Anthony Jung (bis 62.): Auf der linken Außenbahn lange mit unauffälligem Auftritt. Ging defensiv auf Nummer sicher und blieb zunächst ohne nennenswerte Fehler, ehe er sein Team mit einem Ballverlust im Spielaufbau in arge Not brachte (53.). Im Spiel nach vorne enorm zurückhaltend. Note 4

Leonardo Bittencourt (bis 73.): Stand nach drei Spielen erstmals wieder in der Startelf und begann sichtlich motiviert. Im Zusammenspiel mit Weiser auf der rechten Seite immer wieder um spielerische Lösungen bemüht, viel Ertrag brachte das aber nicht, weil der letzte Pass nicht ankam. Note 4

Jens Stage: Rückte nach der Heimniederlage gegen Hoffenheim wieder in die Anfangsformation und arbeitete auf der Achterposition engagiert gegen den Ball. Impulse für den Angriff gingen von ihm allerdings lange Zeit nicht aus. Brachte Werder in der Schlussphase mit seinem Kopfballtreffer zurück ins Spiel (87.). Note 3,5

Marvin Ducksch (bis 73.): Sorgte mit seinen Standards durchaus für gefährliche Momente, blieb aus dem Spiel heraus aber blass und entsprechend ohne Torchance. Defensiv fleißig und mit wichtigem taktischen Foul, für das er die Gelbe Karte sah (59.). Note 4

Werder Bremen in Noten gegen den FSV Mainz 05: Niclas Füllkrug wird zum Bremer Helden des Nachmittags

Niclas Füllkrug: Der Bremer Held des Nachmittags! Sorgte in der Nachspielzeit für den Treffer zum 2:2-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit einen ganz wichtigen Punkt. War zuvor bei zwei guten Chancen zu unpräzise im Abschluss gewesen (21./73.). Vor dem 1:2 zudem nicht ganz auf der Höhe. Insgesamt aber ein präsenter Auftritt des Nationalspielers. Note 3

Lee Buchanan (ab 62.): Ersetzte Jung auf der linken Seite. Note -

Ilia Gruev (ab 62.): Kam für Groß, um das Spiel nach vorne anzukurbeln. Note -

Romano Schmid (ab 73.): Blieb ohne nennenswerte Szenen. Note -

Maximilian Philipp (ab 73.): Einmal mehr als Joker im Einsatz. Blieb ohne Abschluss. Note -

Werder Bremens Aufstellung gegen FSV Mainz 05: Trainer Ole Werner nimmt zwei Änderungen in der Startelf vor

Update: Jetzt ist die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 da! Trainer Ole Werner nimmt im Vergleich zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim zwei Veränderungen vor - die ganze Anfangsformation des SV Werder gegen Mainz 05 gibt es hier!

Am Samstagnachmittag ist der SV Werder Bremen beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker) zu Gast. So könnte die Startelf-Aufstellung von Trainer Ole Werner im Auswärtsspiel der Bremer aussehen.

Bremen – Dort, wo die Spieler des SV Werder Bremen sonst eifrig Flanken schlagen, Torschüsse abgeben und am finalen Schliff vor dem Spieltag feilen, war der Trainingsplatz am Freitagmittag: nass und verwaist. Und das lag nicht etwa an einem kräftigen Regenschauer, sondern an der emsig arbeitenden Sprinkleranlage, die den „runtergerockten Platz“ (Zitat Ole Werner) wieder in Schuss bringen soll. Für die Profis und das Trainerteam ging es daher schnurstracks geschlossen in Richtung Platz 11, wo das Abschlusstraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand – sehr zur Enttäuschung der zahlreich anwesenden Familien und Kinder, die wie alle anderen Fans draußen bleiben mussten.

Startelf des SV Werder Bremen gegen FSV Mainz 05: Steht Christian Groß erneut in der Aufstellung?

Letzte Rückschlüsse auf die mögliche Aufstellung von Trainer Ole Werner für das Auswärtsspiel des SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gab es daher keine mehr. Es bleibt das Wissen, dass bis auf den an Sprunggelenksproblemen laborierenden Amos Pieper und den weiterhin fehlenden Felix Agu (Aufbautraining nach Problemen an der Patellasehne) wieder der komplette Kader zur Verfügung steht. Damit hat Werner bei der Wahl seiner Startelf wie schon in der Vorwoche gegen die TSG Hoffenheim so gut wie freie Auswahl.

Wegen des Pieper-Ausfalls stellt sich die Abwehrreihe allerdings quasi von selbst auf. Kapitän Marco Friedl, dessen Stellvertreter Milos Veljkovic und Niklas Stark stehen bereit und werden die Dreierkette bilden. Flankiert wird das Trio gegen den FSV Mainz 05 einmal mehr von Mitchell Weiser (rechts) und Anthony Jung (links). Wie schon in der Vorwoche dürfte Christian Groß auf der Sechserposition des SV Werder Bremen auch gegen Mainz den Vorzug gegenüber Ilia Gruev erhalten. Groß‘ 22-jähriger Kontrahent gilt zwar weiter als der deutlich dynamischere Spieler, der offensiv auch mehr Akzente setzen kann - jedoch vertraut Ole Werner in der Startelf zumeist lieber der Stabilität und Erfahrung des 34-jährigen Routiniers.

Werder Bremen-Aufstellung gegen FSV Mainz 05: Mit Leonardo Bittencourt und Jens Stage in der Startelf?

Im Mittelfeld des SV Werder Bremen kämpft wieder ein Quartett um zwei freie Plätze in der Aufstellung. Während beim 1:2 gegen Hoffenheim auf den Bremer Achterpositionen etwas überraschend die spielstärkeren Niklas Schmidt und Romano Schmid den Zuschlag in der Startelf erhielten, könnte es dieses Mal auf eine andere Lösung hinauslaufen. Denn: Schmidt und Schmid blieben beim 1:2 gegen die Kraichgauer über weite Strecken ziemlich blass und hatten im Zentrum des Geschehens zu selten die Hoheit. Gegen das kompakte und zweikampfstarke Mainzer Mittelfeld könnte Coach Ole Werner daher nun auf eine andere zentrale Achse setzen: Der bissige Leonardo Bittencourt und der laufstarke Jens Stage, der in den vergangenen Wochen zumeist überzeugende Auftritte ablieferte, scharren mit den Hufen und dürften gute Chancen haben, in der Mewa Arena von Beginn an aufzulaufen.

Ansonsten gibt es im Grunde keine Geheimnisse in der Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen. Jiri Pavlenka hütet wie immer das Bremer Tor und auch im Angriff führt weiter kein Weg vorbei am Top-Sturmduo Marvin Ducksch/Niclas Füllkrug, das auch gegen das zweitbeste Team der Rückrunde für Bremer Tore sorgen soll. (mwi)

Mit Jens Stage und Leonardo Bittencourt: So könnte die mögliche Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 aussehen. © DeichStube