Werder Bremen in Noten gegen den FC Bayern: Groß stark, Jung lässt sich vernaschen

Von: Malte Bürger, Björn Knips

Beinahe hätte Christian Groß Werder Bremen gegen den FC Bayern München in Führung geschossen. Er zeigte auch sonst eine gute Leistung. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat das Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München knapp mit 1:2 verloren. Die Spieler in der Einzelkritik - mit Noten.

Jiri Pavlenka: Weltklasse, wie er einen Pavard-Kopfball aus kürzester Distanz mit der rechten Hand entschärfte (20.). Bis zum 0:1 kaum gefordert und dabei genauso machtlos wie beim 0:2. Note 2

Amos Pieper (bis 55.): Erhielt den Vorzug vor Veljkovic und zeigte die gewünschte Aggressivität. Gegen Musiala wusste er sich aber nur mit einem Foul zu helfen und sah dafür früh Gelb (20.). Nicht seine einzige Bürde, seit Wochen plagen ihn Sprunggelenksprobleme – und die Verletzung brach kurz nach der Pause durch einen unglücklichen Tritt von Gnabry offenbar wieder auf: Er musste runter. Note 3

Niklas Stark: Nach seiner Fußverletzung im Schalke-Spiel rechtzeitig fit, um den Abwehrchef zu geben – und das war so wichtig! Verteidigte bis zum 0:1 wirklich alles weg und war Bremens Bester. Doch beim Gegentor kam er gegen Vorbereiter Musiala etwas zu spät, und vor dem 0:2 rückte er nicht mutig genug raus. Note 3,5

Marco Friedl: Nach einem misslungenen Dribbling gleich zu Beginn ging der Kapitän auf Nummer sicher – ein guter Plan. Handelte sich dann nach einer halben Stunde eine unnötige Gelbe Karte ein, was seine Aufgabe nicht leichter machte. Beim 0:1 dann zu weit weg von Torschütze Gnabry. Note 4

Mitchell Weiser: Musste sich gegen die offensivstarken Bayern auf der rechten Seite zwar etwas zurückhalten, setzte aber trotzdem immer wieder Nadelstiche und probierte es vor dem Tor sogar mit der Hacke (34.). Vor dem 0:1 zu zaghaft gegen Flankengeber Mané – wieder einmal. Note 3,5

Christian Groß (bis 77.): Was für ein Solo! Schade, dass er es nicht mit dem 1:0 krönte (35.). Machte sein fehlendes Tempo vor der Abwehr mit gutem Auge und Cleverness wett. Kochte dabei einmal auch sehenswert Musiala ab, wofür es tosenden Beifall gab. Note 2,5

Werder Bremen in Noten gegen FC Bayern München: Leonardo Bittencourt on fire, Jens Stage aggressiv

Anthony Jung (bis 77.): Wahrlich keine leichte Aufgabe auf der linken Seite gegen den schnellen Coman, doch die löste er zunächst mit Routine. Beim 0:1 stand er dann zu tief und hob so ein mögliches Abseits auf. Und beim 0:2 ließ er sich von Mazraoui und Sane übel vernaschen. Note 5

Leonardo Bittencourt (bis 82.): Spätestens nachdem ihm Cancelo auf die Achillessehne gestiegen war, total on fire (16.). Bot den Bayern lange Zeit die Stirn. Nach vorne zwar bemüht, aber ohne nennenswerten Ertrag. Note 3,5

Jens Stage: War vor allem bei Standards nicht zu beneiden, da musste er den kopfballstarken de Ligt bewachen. Und das gelang ihm ziemlich gut. Auch sonst mit seiner Aggressivität im Mittefeld sehr wichtig. Bemühte sich auch, offensiv Akzente zu setzen, verpasste knapp das 1:2 (85.). Note 2,5

Romano Schmid: Überraschend als Stürmer in der Startelf, weil er der aktuell schnellste gesunde Bremer ist, so Coach Werner. Bot sich als zweite Spitze vorne immer wieder an, verlor dann aber auch viele Bälle. Gab trotzdem nie auf, bescherte Weiser eine richtig gute Chance (34.) und lief sich förmlich die Lunge aus dem Hals. Note 3,5

Marvin Ducksch (bis 77.): In seinem 60. Punktspiel für Werder ging nach vorne erst mal gar nichts, weil die Bayern so sehr drückten. Da war er sich nicht zu schade, viel mit nach hinten zu arbeiten. Immer wieder um spielerische Linie bemüht, doch wirklich viel ging da nicht. Note 3,5

Werder Bremen in Noten gegen FC Bayern München: Milos Veljkovic nach Einwechslung solide

Milos Veljkovic (ab 55.): Ersetzte den verletzten Pieper in der Abwehr und bot dabei eine solide Partie. Verbuchte zudem den Assists vor dem Bremer Anschlusstreffer. Note 3

Ilia Gruev (ab 77.): Durfte seinen 23. Geburtstag auch auf den Platz feiern – als Sechser-Ersatz von Groß. Note –

Lee Buchanan (ab 77.): Übernahm von Jung den Posten auf der linken Seite und tauchte gleich mal mutig im Bayern-Strafraum auf. Note –

Maximilian Philipp (ab 77.): War eigentlich in der Startelf erwartet worden, bekam dann wenigstens noch die Schlussphase. Note -

Niklas Schmidt (ab 82.): Kam für Bittencourt und packte schnell den herrlichen Hammer zum Anschlusstreffer aus (87.). Sein dritter Saisontreffer. Note -

Zum Aufstellungstext:

Werder Bremen-Aufstellung gegen den FC Bayern München: Romano Schmid statt Maximilian Philipp in der Startelf

Der SV Werder Bremen spielt am 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga im Wohninvest Weserstadion gegen den FC Bayern München – und kann dabei erneut nicht auf Torjäger Niclas Füllkrug zurückgreifen. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner aussehen.

Update (6. Mai 2023, 17.30 Uhr): Jetzt ist die Aufstellung da - Romano Schmid und Amos Pieper starten, Maximilian Philipp und Milos Veljkovic sind draußen! Die ganze Startelf und alles Weitere lest Ihr im Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen FC Bayern München!

Weiter mit den Aufstellungstext:

Bremen – Und zu sehen gab es: nichts. Also so gar nicht. Zuletzt waren die Profis des SV Werder Bremen immerhin noch zu Platz 11 getrottet, um ihr Abschlusstraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu absolvieren. Dieses Mal konnten sich die Spieler sogar diesen Weg sparen, weil die U23 der Bremer am Freitagmittag den Rasen für das Regionalliga-Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 benötigte. Somit blieb Chefcoach Ole Werner für die finale Einheit der Woche mit seinem Kader gleich im Wohninvest Weserstadion. An jenem Ort, an dem am Samstag niemand Geringerer als der FC Bayern München zu Gast sein wird (18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Zumindest für die Öffentlichkeit gibt es so nun noch das eine oder andere personelle Fragezeichen in der Bremer Startelf.

Werder Bremen-Aufstellung gegen den FC Bayern: Steht Maximilian Philipp erneut in der Bremer Startelf?

Dass Niclas Füllkrug dem SV Werder Bremen aufgrund seiner anhaltenden Wadenprobleme erneut in der Bremer Aufstellung fehlen wird, steht schon fest – ebenso wie die Abwesenheit von Felix Agu (Operation nach Patellasehnen-Beschwerden) und Dikeni Salifou (Fußblessur). Doch was wird aus Niklas Stark und Christian Groß oder Eren Dinkci? Letzterer plagt sich schon seit einiger Zeit mit Fußproblemen herum, fehlte zuletzt beim 1:2 auf Schalke sowie im Training danach. Dabei können die Bremer eine Sturm-Alternative auf der Bank gerade mehr als gebrauchen. Das Duo Stark/Groß spulte derweil Anfang der Woche ein individuelles Programm ab, kehrte am Donnerstag aber zur Mannschaft zurück. Trotzdem ist noch unklar, ob es bei beiden gegen den FC Bayern München für die Startelf reicht.

Wenn alles normal läuft, dürfte die erste Elf von Ole Werner gegen den FC Bayern München ziemlich genau der entsprechen, die in der Vorwoche in Gelsenkirchen begann. Maximilian Philipp gibt in der Bremer Aufstellung erneut den Füllkrug-Vertreter und stürmt neben Marvin Ducksch, im Zentrum sieht es nach erneuten Einsätzen von Beginn an für Jens Stage und Leonardo Bittencourt aus. Auf den Außenbahnen sind Mitchell Weiser und Anthony Jung ohnehin gesetzt. Erst kürzlich hat Werders Trainer noch einmal die Bedeutung von Christian Groß als Sechser hervorgehoben. Nur, falls dieser wirklich nicht fit sein sollte, besitzt Ersatzmann Ilia Gruev somit eine Chance auf die Startelf.

Werder Bremen-Aufstellung gegen den FC Bayern München: Steht Niklas Stark in der Bremer Startelf?

In der Abwehrkette vor Torhüter Jiri Pavlenka würde ein Ausfall von Niklas Stark, der auf Schalke mit Fußbeschwerden ausgewechselt wurde, ernsthafte Probleme bereiten. Der 28-Jährige hinterließ zuletzt stets den gefestigsten Eindruck aller Defensivakteure des SV Werder Bremen und könnte somit gegen den angriffslustigen FC Bayern München ein ganz wichtiger Faktor sein. An Starks Seite in der Startelf-Aufstellung würden abermals Kapitän Marco Friedl und Milos Veljkovic verteidigen, als Alternative stünde Amos Pieper bereit. (mbü)

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen im Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern München aussehen. © DeichStube