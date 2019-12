Werder-Noten gegen den FC Bayern München: Nicht nur Lang und Groß desolat

In HZ 2 wurde deutlich, dass wir physisch wie ne Thekenmannschaft daherkommen (z. B. Osako wie ein Altherrenfußballer ... und nicht nur er ...) . Insofern sind dann die Folgen ... also die Folgen von mangelnder Fitness = Mentales Nachlassen - (also ohne jegliches Kämpferherz aufzutreten) ... inkl. Konzentrationsfehler ... nur logisch. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Spieler mit der Werder - Raute auf dem Trikot ... sich selbst ... das Team ... den Verein und die Fans mal so im Stich lassen. Unser Auftreten heute ist wie zweistellig verlieren. Wir konnten locker 9 - 10 Stück bekommen. Die Wichtigkeit von Theo wurde überdeutlich. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass eine von FK - zu dem ich immer noch Vertrauen hatte ... trainierte Truppe - sich so unsäglich verhält. Wenn kaum ein Spieler (physisches) Ligaform hat ... ist das in erster Linie die Sache der Trainer.

Mein Hauptgrund für unseren Niedergang ist aber:

Es wird immer deutlicher, dass die Hauptursache unserer Erfolglosigkeit ... in der Kaderzusammenstellung (vorher im Scouting) liegt = Zu wenig schnelle Spieler ... zu viele alte Spieler, die verletzungsanfällig sind ... kaum kopfballstarke Spieler ... kein 10er - Kruse wird an allen Ecken und Kanten vermisst ... viele Spieler zu zweikampfschwach ... keine Qualität in der 6er - Zone ... insbesondere keine Eröffnungsqualität ... um mal über 40m von unserem Tor wegzukommen ... heute blieb jeder Pass spätestens 40 m vor unserem Tor stecken ... und postwendend brannte es wieder lichterloh bei uns ... kein Spieler von uns brachte Druck auf die Bayern - Passspieler heute ... und die konnten bei der ersten 4 Toren locker - wie im Training - die Bälle steil über unsere letzte Linie spielen ... auch ... weil kein Abwehrspieler von uns am Mann und auch nicht im Raum verteidigte = Also keiner ging in die Tiefe mit (siehe Lang z. B.) = Ein totales gleichzeitiges Versagen unserer gesamten Abwehr, die jede Führung vermissen liess. Bin sehr gespannt - wie man als Mannschaft gegen Mainz auftritt.