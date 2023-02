Werder Bremen in Noten: Anthony Jung lässt Bochum alt aussehen - die Einzelkritik

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremen in Noten gegen VfL Bochum: Anthony Jung war beim 3:0-Sieg bester Bremer. © Imago Images / Team 2

Der SV Werder Bremen gewinnt nach einer sehr souveränen Leistung verdient mit 3:0 (2:0) gegen den VfL Bochum. Der überragende Mann am Samstag war Anthony Jung, der die ersten beiden Tore vorbereitete. Die Noten zum Spiel.

Jiri Pavlenka: Erlebte einen insgesamt ruhigen Nachmittag, weil er von der harmlosen Bochumer Offensive wenig bis gar nicht gefordert wurde. In den wenigen Szenen, in denen er eingreifen musste, tat er es ruhig und abgeklärt. Note 3



Amos Pieper (bis 90.): Ersetzte den gesperrten Stark und hatte durchaus Glück, dass es nach seinem Duell mit Hofmann keinen Strafstoß für die Gäste gab (17.). Auf der rechten Seite insgesamt mit aufmerksamer Vorstellung. Ließ Antwi-Adjei dessen Tempovorteil nicht ausspielen, weil er gut stand. Note 2,5

Milos Veljkovic: Lieferte sich im Abwehrzentrum viele körperbetone Zweikämpfe mit Hofmann und überzeugte durch gutes Stellungspiel. Seine langen Bälle fanden nicht alle ihr Ziel – ein ganz wichtiger aber sehr wohl: Leitete das 1:0 mit einem herrlichen Pass auf Jung ein. Note 2

Marco Friedl: Der Kapitän leistete sich in Durchgang eins die eine oder andere Unaufmerksamkeit, die allerdings folgenlos blieben. Steigerte sich im weiteren Verlauf, agierte deutlich sicherer und trug seinen Teil zur insgesamt stabilen Bremer Defensive bei. Note 3

Werder Bremen in Noten: Anthony Jung mit zwei Vorlagen bester Bremer

Leonardo Bittencourt: Nach abgesessener Gelbsperre wieder als Weiser-Ersatz auf dem rechten Flügel unterwegs. Wurde in seinem 100. Pflichtspiel für Werder viel von seinen Mitspielern gesucht, konnte lange aber nur wenig Akzente setzen. Brachte dann das 2:0 mit auf den Weg und agierte fortan auffälliger – wie bei seiner Zidane-Pirouette. Note 3,5



Christian Groß (bis 90.): Kehrte nach auskurierter Erkältung in die Startelf zurück und lieferte vor der Abwehr einen ebenso konzentrierten wie unauffälligen Auftritt ab. Führte viele Zweikämpfe, ordnete das Spiel seiner Mannschaft und blieb dabei ohne nennenswerte Fehler. Note 3

Anthony Jung: Defensiv auf der linken Seite gegen den schnellen Osei-Tutu stets auf der Höhe und offensiv dieses Mal ein ganz entscheidender Faktor. Bereitete zunächst Füllkrugs Treffer zum 1:0 per Kopf vor und legte später Schmidt per klugem Pass in den Strafraum das 2:0 auf. Note 1,5

Niklas Schmidt belohnt starke Leistung mit Tor - Werder Bremen in Noten gegen VfL Bochum

Niklas Schmidt (bis 76.): Ließ sich zu Beginn bei seinen Aktionen oft einen Tick zu viel Zeit und benötigte lange, um ins Spiel zu finden. Prüfte Bochums Torhüter Riemann dann zunächst per Distanzschuss (42.), um nur eine Minute später überlegt zum 2:0 zu treffen. Danach deutlich verbessert und als Ballverteiler enorm wichtig. Note 2

Jens Stage (bis 82.): War einmal mehr viel unterwegs (allein vor der Pause 5,9 Kilometer) und gefiel mit großer Einsatzbereitschaft – traf allerdings mit dem Ball am Fuß wiederholt die falsche Entscheidung und war somit offensiv kein wesentlicher Faktor im Spiel seines Teams. Note 3,5

Werder Bremen in der Einzelkritik gegen den VfL Bochum: Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch mit guter Leistung

Marvin Ducksch (bis 82.): Sorgte mit seinem Freistoßtreffer zum 3:0 unter der Bochumer Mauer hindurch für einen absoluten Höhepunkt des Spiels – und zugleich für die frühe Entscheidung (59.). Im achten Spiel gegen Lieblingsgegner Bochum war es sein siebtes Tor. Forderte davor und danach viele Bälle, konnte sich in den direkten Duellen aber zu selten durchsetzen. Note 3

Niclas Füllkrug: Fand zunächst überhaupt keine Bindung zum Spiel, weil er vorne kaum Bälle bekam und sich darüber hinaus Fehler leistete. Kurz vor der Pause dann aber voll da: Nutzte seine erste Chance eiskalt zum 1:0 (29.) und holte in Hälfte zwei den Freistoß, der zum 3:0 führte, heraus. Note 2,5

Romano Schmid (ab 76.): Sortierte sich auf seiner angestammten Position hinter den Spitzen ein, setzte aber offensiv keine Akzente mehr. Note -

Ilia Gruev (ab 82.): Durfte in der Schlussphase noch ein paar Minuten sammeln. Note -

Eren Dinkci (ab 82.): Kam zu seinem neunten Saisoneinsatz. Note -

Fabio Chiarodia (ab 90.): Wieder etwas Bundesligaluft für den 17-Jährigen. Note -

Maximilian Philipp (ab 90.): Dritter Kurzeinsatz für die Leihgabe aus Wolfsburg. Note -