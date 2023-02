Werder Bremen in Noten gegen Eintracht Frankfurt: Drei Mal die Note 5 - die Einzelkritik

Werder-Spieler in der Einzelkritik

Werder in Noten gegen Eintracht Frankfurt: Drei Bremer Profis erhalten die Note 5.

Der SV Werder Bremen hat das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt verloren. Die Werder-Spieler in der Einzelkritik - mit Noten.

Jiri Pavlenka: Früh geschlagen – und das vom eigenen Kapitän. Da war der Keeper machtlos. Genauso wie beim 0:2, das er zunächst noch mit einer tollen Parade bei einem Kopfball von Kolo Muani verhindert hatte. Ansonsten sehr sicher, auch bei Rückpässen, nur bei einem Sow-Schuss mit leichten Problemen. Note 2,5

Milos Veljkovic: Erhielt rechts in der Innenverteidigung etwas überraschend den Vorzug vor Amos Pieper und lieferte eine solide Partie ab ohne große Auffälligkeiten. Note 3,5

Niklas Stark (bis 73.): Als Abwehrchef sehr auffällig, positiv wie negativ. Sehr aggressiv und aufmerksam, half oft seinen Kollegen, musste dabei aber den schnellen Kolo Muani mehrfach per Foul stoppen – dafür gab es in der 40. Minute Gelb. Damit ist Stark nächste Woche gegen Bochum gesperrt. Seine langen Bälle im Spielaufbau landeten zu oft im Nirwana. Leicht angeschlagen und Gelb-Rot-gefährdet war für ihn nach einer insgesamt ordentlichen Partie etwas früher Schluss. Note 3

Werder Bremen in Noten gegen Eintracht Frankfurt: Marco Friedl schwankt zwischen unkonzentriert und übermotiviert

Marco Friedl: Unglückliche Rückkehr nach Gelbsperre – schon nach sieben Minuten unterlief ihm ein ärgerliches Eigentor zum 0:1. Schwankte danach auf der schwachen linken Werder-Seite zwischen unkonzentriert und übermotiviert. Note 4,5

Romano Schmid (bis 86.): Ersetzte den gelbgesperrten Weiser auf der rechten Seite. Diese ungewohnte Position gepaart mit fehlender Spielpraxis sorgten beim Österreicher für einen schwachen Auftritt mit vielen Ballverlusten. Und vor dem 0:2 konnte er Flankengeber Max nicht stoppen. Note 4,5

Ilia Gruev: Wegen der Erkrankung von Groß als Sechser im Einsatz. Durchaus aufmerksam vor der Abwehr und passsicher, aber auch, weil er sehr auf Nummer sicher ging. Einmal zeigte er mit einem konsequenten Vorstoß, was auf der Position möglich ist. Note 4

Anthony Jung (bis 67.): Ganz schwacher Beginn. Beim 0:1 der Frankfurter war der Linksverteidiger wohl noch in der Kabine, ließ Vorbereiter Jakic einfach gewähren. Ähnliches Spiel direkt nach der Pause, als er nach Pavlenkas Parade zu spät reagierte und Knauff das 2:0 auflegen ließ. Dazu noch einige Fehlpässe. Note 5,5

Werder Bremen in Noten gegen Eintracht Frankfurt: Niklas Schmidt kam über einige wenige gute Ansätze nicht hinaus

Niklas Schmidt: Kam über einige wenige gute Ansätze nicht hinaus, konnte im Mittelfeld überhaupt nicht für Spielfluss sorgen. Bemühte sich redlich, doch am Ende wollten selbst die einfachsten Dinge nicht mehr gelingen. Note 4,5

Jens Stage (bis 67.): Rückfall in alte Zeiten, der Däne lief fast nur hinterher, konnte sich kaum durchsetzen. So auch beim Kopfball von Kolo Muani vor dem 0:2. Note 5

Marvin Ducksch: Wo war der Stürmer? Konnte sich und seine Kollegen kaum in Szene setzen. Dazu passte auch seine schwache Freistoß-Hereingabe kurz vor der Pause. Auch nach dem Wechsel unwesentlich auffälliger. Verwunderlich, dass er durchspielen durfte. Note 5

Werder Bremen in Noten gegen Eintracht Frankfurt: Niclas Füllkrug wartete vergeblich auf gute Anspiele

Niclas Füllkrug: In seinem 70. Bundesligaspiel für Werder wartete er vergeblich auf gute Anspiele. Die meist hohen Bälle legte er zwar ganz ordentlich ab, doch mehr wurde daraus nicht. Selbst wurde er nur selten gefährlich und spielte das dann auch nicht konsequent zu Ende – oder stand wie bei seinem vermeintlichen Anschlusstreffer kurz vor Schluss knapp im Abseits. Note 4

Lee Buchanan (ab 67.): Kam für Jung und legte auf der linken Seite gleich gut los mit einer feinen Hereingabe. Die Einsatzzeit wird dem Engländer guttun. Note -

Maximilian Philipp (ab 67.): Ersetzte Stage und sollte für mehr Spielwitz im Mittelfeld sorgen. Doch er passte sich dem Niveau seiner Kollegen an. Note -

Amos Pieper (ab 73.): Verteidigte für Stark in der Dreierkette. Note –

Eren Dinkci (ab 86.): Durfte als Joker erst sehr spät aufs Feld und zeigte gleich einen guten Flankenlauf. Note -

Weiter mit dem Aufstellungs-Text:

Die Aufstellung von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Trainer Ole Werner nimmt vier Änderungen in der Startelf vor

Wer ersetzt bei Werder Bremen den verletzten Mitchell Weiser im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker)? So könnte die Bremer Startelf-Aufstellung aussehen!

Update: Jetzt ist die Aufstellung des SV Werder Bremen da! Trainer Ole Werner nimmt in der Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt vier Änderungen im Vergleich zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund vor. Die ganze Startelf von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt gibt es hier!

Bremen – Gesundheitlich ist ein Einsatz in der Startelf für Romano Schmid nach auskuriertem Innenbandanriss im Knie inzwischen kein Problem mehr, was für den SV Werder Bremen eine sehr gute Nachricht ist. Zum einen, weil der junge Österreicher schon vor seiner Verletzung in den Planungen von Cheftrainer Ole Werner eine große Rolle gespielt hat – und zum anderen, weil er für das Werder-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im Liveticker der DeichStube) vermutlich in ganz neuer Funktion benötigt wird. Bei der Suche nach einem Ersatz in der Aufstellung für den verletzten Mitchell Weiser auf der rechten Außenbahn dürfte Schmid jedenfalls der Favorit für die Startelf sein.

Die Aufstellung des SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Wer steht in der Werder-Startelf?

Weil Weiser wegen einer Blessur am Sprunggelenk nicht spielen kann, muss sich Werner eine Alternative für den Job auf dem rechten Flügel neben der Dreierkette überlegen, muss in seinem Kader nach einem neuen Schienenspieler fahnden, der in der Startelf-Aufstellung offensiv Druck machen und defensiv diszipliniert agieren kann. Da in Leonardo Bittencourt (gesperrt) sowie Felix Agu und Manuel Mbom (beide verletzt) gleich drei Optionen wegfallen, muss ein neuer Plan her. Theoretisch infrage kommen würden auch Amos Pieper und Winter-Neuzugang Maximilian Philipp, die Ole Werner aber in anderen Rollen dringender braucht. Pieper als Innenverteidiger in der Dreierkette, Philipp vermutlich wieder als Joker von der Bank. Noch ein Hinweis, der für Schmid spricht: Im Abschlusstraining des SV Werder Bremen am Freitag ließ Werner den 23-Jährigen den Job auf der rechten Schiene schon einmal testen.

So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Livestream!

Die Aufstellung des SV Werder Bremen in Frankfurt: So dürfte die Werder-Startelf gegen die Eintracht aussehen.

Die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Ilia Gruev auf der Sechs

Den kranken Christian Groß dürfte in der Aufstellung des SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt derweil Ilia Gruev auf der Sechserposition vertreten. Andere Veränderungen der Startelf sind im Vergleich zum jüngsten 0:2 gegen Borussia Dortmund hingegen unwahrscheinlich. Heißt: Jiri Pavlenka steht wie immer im Tor, davor verteidigen Marco Friedl, Niklas Stark und Pieper in einer Dreierkette, die von Anthony Jung (links) und Schmid (rechts) flankiert wird. Die Achterpositionen gehen sehr wahrscheinlich an Niklas Schmidt und Jens Stage, während im Angriff einmal mehr Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug für Wirbel sorgen sollen. (dco)