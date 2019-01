Nochmal 25 Punkte für Europa

Bremen – Aktuell ist das Ziel gar nicht weit weg. Gerade einmal drei Punkte trennen Werder Bremen nach dem 18. Spieltag vom sechsten Tabellenplatz – und der soll es bis zum Saisonende Mitte Mai im Optimalfall sein.

Werder will schließlich zurück nach Europa, nach Jahren der sportlichen Tristesse endlich wieder rauf auf die große Fußballbühne. Platz sechs würde da das sichere Ticket bedeuten. Der Blick auf die vergangenen zehn Jahre in der Fußball-Bundesliga zeigt, dass die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ihre bisherige Punkteausbeute – 25 Zähler sind es derzeit – wohl mindestens verdoppeln muss, damit es am Ende tatsächlich reicht.

Seit der Saison 2008/2009 hat der Verein, der am Ende Sechster wurde, mindestens 47 Punkte (Nürnberg, 2011) und höchstens 59 Punkte (Dortmund, 2009) gesammelt – irgendwo dazwischen sollte Werder also landen. Zuletzt war es den Bremern in der Serie 2009/2010 gelungen, die 47-Punkte-Hürde zu nehmen. Damals standen sogar 61 Zähler unter dem Strich: Tabellenplatz drei und Champions-League-Quali.

Kommentar: Die richtige Balance für Europa

Werder holt in der Rückrunde stets mehr Punkte

So hoch hinaus muss es in der laufenden Saison freilich nicht gehen, aber auch für die Teilnahme an der Europa League muss Werder der guten Hin- eine noch bessere Rückrunde folgen lassen. Das Gute: Genau darin waren die Bremer in den vergangenen fünf Jahren regelrechte Experten. Seit der Spielzeit 2012/2013 hat Werder nach der Winterpause stets mehr Punkte verbucht als davor, die Leistungssteigerungen waren dabei zum Teil beachtlich.

Besonders deutlich (und überlebenswichtig) war das vor zwei Jahren, als das Team 29 seiner insgesamt 45 Punkte in der zweiten Saisonhälfte sammelte. Werder kann das also: Nach dem Winter noch einmal nachlegen, um später den Endspurt an- und an Konkurrenten vorbeizuziehen. Den ersten kleinen Schritt in diese Richtung hat die Mannschaft am Samstag durch den überzeugenden (wenn auch nicht deutlich genug ausgefallenen) 1:0-Erfolg in Hannover gemacht.

