Nur noch ein kleiner Schritt für Bargfrede

Bremen - Seit Philipp Bargfrede fehlt, punktet der SV Werder in der Bundesliga nicht mehr. Zum Glück kehrt der Mittelfeldspieler bald zurück. Das hofft er zumindest selbst.

Philipp Bargfrede ist ein eher ruhiger Typ. Aber nun hat den Werder-Profi eine gewisse Unruhe befallen. „Ich will so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen“, sagt der 27-Jährige. Wochenlang stoppten ihn Achillessehnenprobleme, in diesem Jahr hat er noch nicht einmal mit den Kollegen trainiert. Doch das soll sich bald ändern, vielleicht schon diese Woche.

„In ein, zwei Tagen sind wir schlauer“, sagt Bargfrede. Dann gibt es mal wieder eine große Absprache zwischen Arzt, Physiotherapeut, Trainer und Spieler. Und die geht Bargfrede ziemlich zuversichtlich an: „Es ist kein großer Schritt mehr bis zum Mannschaftstraining, ich bin ja schon einige Tage draußen.“ Meistens alleine mit einem Physio, manchmal auch mit einem anderen verletzten Kollegen. In diesen Tagen zum Beispiel mit Claudio Pizarro oder Niklas Moisander. Das macht die Arbeit fürs Comeback natürlich ein bisschen angenehmer. Aber in der Reha sind Bargfrede Motivationsprobleme ohnehin fremd. Er kennt sich mit diesen Situationen schließlich aus. Leider. Viele Verletzungen pflastern seinen Weg als Profi.

Erst im Spätherbst hatte er sich nach einer neuerlichen Knieoperation zurückgemeldet. Mit ihm als Sechser startete Werder durch, schaffte die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage. Ohne Bargfrede gab es dann drei Pleiten zum Start ins neue Jahr. Darauf eingehen mag der 27-Jährige nicht und sagt dazu lediglich: „Natürlich will ich ganz schnell wieder spielen und der Mannschaft helfen können.“

Bargfrede ohne Schmerzen - Gladbach kommt aber wohl zu früh

Die Fans träumen dabei schon vom neuen Top-Duo Philipp Bargfrede/Thomas Delaney im defensiven Mittelfeld. Der Neuzugang vom FC Kopenhagen hat bislang mehr als überzeugt, nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Er könnte künftig seine Rolle noch etwas offensiver ausfüllen, wenn sich Bargfrede um die Defensive kümmert.

Doch noch ist ein bisschen Geduld gefragt. Mit einem Comeback schon am Samstag im so wichtigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach rechnet Bargfrede „eher nicht“, wie er sagt. Wenngleich das Werder Eigengewächs auch betont: „Ich habe keine Schmerzen mehr und habe das Programm zuletzt voll durchziehen können. Im Prinzip kann ich schon alles machen.“

Bei allem Verletzungspech hatte Bargfrede auch immer ein großes Glück: Wenn er erst einmal ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, dann ging es fast immer ganz schnell mit dem Comeback in der Bundesliga. Und meistens war er dann auch sofort wieder in guter Form. „Ich hätte nichts dagegen, wenn es wieder so kommt“, sagt Bargfrede und gesteht: „Ich werde langsam schon etwas ungeduldig.“ Werder auch. Einen Arbeiter wie Bargfrede können die Bremer im Abstiegskampf sehr gut gebrauchen.

kni