Werder nimmt am Telekom-Cup 2017 teil

Bremen - Noch befindet sich Werder Bremen mitten im Endspurt der laufenden Bundesliga-Saison, doch bereits jetzt steht ein Eckpfeiler der Vorbereitung auf die Spielzeit 2017/2018 fest.

Werder nimmt am 15. Juli am Telekom-Cup in Gladbach teil und trifft dort auf namhafte Konkurrenten aus der Bundesliga. Neben den Bremern treten auch Gastgeber Borussia Mönchengladbach, Rekordmeister FC Bayern München und die TSG 1899 Hoffenheim bei dem Blitzturnier an.

Gespielt wird auch bei der neunten Auflage des Telekom-Cups zunächst in zwei Halbfinals. Es folgen das Endspiel und das Spiel um Platz drei. Eine Partie dauert 45 Minuten. Die Paarungen und Anstoßzeiten stehen noch nicht fest.

Einmal hat Werder bisher am Telekom-Cup teilgenommen - und das ziemlich erfolgreich: 2012 gewannen die Bremer das Finale im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund. Ein gutes Omen für die zweite Teilnahme fünf Jahre danach.

Quelle: WerderStube