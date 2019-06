Wiemann für Werder: Nächster Neuzugang der U23

Bremen – Nächster Neuzugang für die U23 des SV Werder: Wie zuvor schon Rechtsaußen Benjamin Goller wechselt auch Niklas Wiemann aus der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 zu den Bremern.

Björn Schierenbeck, Sportlicher Leiter der U23, bezeichnet den 20-Jährigen in einer Pressemitteilung als „vielversprechendes Defensivtalent“. Der Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 22 Partien in der Oberliga Westfalen sowie sechs Spiele in der Uefa-Youth-League.

Mit Werder Bremen die nächsten Schritte

Der gebürtige Detmolder trainierte häufig mit den Schalker Profis, stand am letzten Bundesliga-Spieltag der abgelaufenen Saison auch das erste Mal im Bundesliga-Kader der Königsblauen. Wiemann blieb aber ohne Einsatz.

Bei Werder hofft er, „mit der Mannschaft, aber auch persönlich die nächsten Schritte zu gehen. Die Perspektive, die mir aufgezeigt wurde, ist eine große Chance für mich.“ Wiemann ist bereits der fünfte neue Spieler für das Bremer Nachwuchsteam, das künftig von Konrad Fünfstück trainiert wird.

Quelle: DeichStube