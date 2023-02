Gelbe Serie: Starks Sperre ist bereits die vierte in Folge bei Werder

Von: Daniel Cottäus, Marius Winkelmann

Bremen – Er ist seit Wochen einer der stärksten Spieler des SV Werder Bremen, doch jetzt hat es auch ihn erwischt: Niklas Stark handelte sich beim 0:2 in Frankfurt nach einem taktischen Foul an Randal Kolo Muani seine fünfte Gelbe Karte ein und fehlt den Bremern damit im wichtigen Heimspiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr) gesperrt.

„Niklas Stark ist aktuell in sehr guter Verfassung. Deshalb tut uns die Sperre natürlich weh“, bedauert Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz gegenüber der DeichStube den Ausfall des seit Wochen starken Innenverteidigers. Das Fehlen des Ex-Herthaners trifft die Bremer sportlich in der Tat ziemlich hart, schließlich gab der 27-Jährige der Hintermannschaft mit seinen konstant guten Leistungen zuletzt viel Halt. Immerhin steht in Amos Pieper schon ein passender Ersatzmann bereit, der in Frankfurt zuletzt etwas überraschend nur zweite Wahl war und für Milos Veljkovic Platz machen musste.

Trotz vieler Gelb-Sperren für Nilas Stark und Co.: Werder Bremen im Mittelfeld der Fairplay-Tabelle

Für Fritz ist die Sperre von Niklas Stark deshalb zwar ärgerlich, aber insgesamt kein Beinbruch. „Wir sind jetzt einfach in einer Phase der Saison, in der sich Gelbsperren häufen. Das zieht sich bei uns jetzt schon seit einigen Wochen. Es ist so aber definitiv besser, als wenn die Sperren alle zeitgleich kämen“, sagt der 42-jährige Ex-Profi. Tatsächlich ist die Stark-Sperre für Werder Bremen bereits die fünfte Zwangspause dieser Art in der laufenden Saison – und die inzwischen vierte in Serie! In Frankfurt fehlte Leonardo Bittencourt wegen seiner fünften Verwarnung, in der Vorwoche hatte es Kapitän Marco Friedl gegen Borussia Dortmund (0:2) erwischt, und beim 2:0-Auswärtserfolg in Stuttgart hatte Mitchell Weiser zusehen müssen.

Wer nun denkt, dass die Bremer wegen der schon fünften Gelbsperre im Bundesliga-Vergleich besonders unfair unterwegs sind, hat sich aber getäuscht. Der SV Werder Bremen belegt in der Fairplay-Wertung mit insgesamt 39 Gelben und einer Roten Karte nach 21 Spieltagen den neunten Platz. Allerdings könnte die unrühmliche Bremer Sperren-Serie am kommenden Wochenende um ein weiteres Kapitel ergänzt werden: Stürmer Niclas Füllkrug (vier Gelbe Karten) droht bei einer Verwarnung gegen Bochum die nächste unfreiwillige Pause. (mwi/dco)