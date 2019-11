Kapitän Moisander verlängert bei Werder

Bremen – Der SV Werder Bremen und Niklas Moisander haben sich auf eine Vertragsverlängerung des 34-jährigen Kapitäns verständigt. Hier gibt es alle Infos zum Deal.

Es ist wahrlich nicht seine Saison beim SV Werder Bremen, Niklas Moisander ist seit Monaten verletzt. Der 34-Jährige hat aber noch ganz viel Lust auf Fußball und Werder wiederum ganz viel Vertrauen in den Kapitän. Beide Parteien haben sich darauf verständigt, den am Saisonende auslaufenden Vertrag des Finnen um ein Jahr bis 2021 zu verlängern.

Das wurde am Montagabend während der Mitgliederversammlung bekanntgegeben. Niklas Moisander war im Sommer 2016 von Sampdoria Genua an die Weser gewechselt, für eine Ablösesumme von 1,7 Millionen Euro. Moisander wurde sofort der Abwehrchef und hat inzwischen 88 Mal für Werder Bremen in der Bundesliga auf dem Platz gestanden und dabei zwei Treffer erzielt.

Werder Bremen: Auch Ü30-Spieler Niklas Moisander verlängert seinen Vertrag

Im vergangenen Sommer machte Trainer Florian Kohfeldt Niklas Moisander dann zum neuen Kapitän, weil sich Max Kruse zu Fenerbahce Istanbul verabschiedet hatte. Allerdings konnte Moisander seine Mannschaft in dieser Saison erst in vier Pflichtspielen aufs Feld führen. Dann stoppte ihn eine Wadenverletzung. Eigentlich sollte er nur einige Wochen ausfallen, inzwischen sind es aber schon fast drei Monate – und ein Moisander-Comeback ist nicht in Sicht.

Nach Theodor Gebre Selassie (32) ist Moisander nun der zweite Ü30-Spieler aus der Abwehr, dessen Vertrag verlängert wurde. Innenverteidiger Ömer Toprak (30) müssen die Bremer nach der Saison von Borussia Dortmund kaufen, dagegen läuft der Vertrag von Sebastian Langkamp (31) aus. Die noch etwas jüngeren Abwehrspieler Ludwig Augustinsson (25), Milos Veljkovic (24) und Marco Friedl (21) sind noch länger an Werder gebunden. (kni)