Nach Trainingsabbruch: Entwarnung bei Werder-Kapitän Moisander

Werder Bremen gehen die Spieler aus

Kapitän Niklas Moisander musste das Training des SV Werder Bremen am Freitag vorzeitig beenden.

Bremen - Die Gruppe war sehr überschaubar, die sich da am Tag nach dem geheimen Testspiel bei Hannover 96 auf dem Trainingsplatz am Osterdeich eingefunden hatte: Lediglich sieben Spieler von Werder Bremen nahmen an der Einheit am Freitagvormittag teil - und kurz nach deren Beginn waren es sogar nur noch sechs.