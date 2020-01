Werder-Kapitän Moisander setzt auf das Duett mit Toprak: „Ich glaube, das passt“

Stamm-Innenverteidiger-Duo bei Werder

+ © gumzmedia Obwohl sie bisher noch gar nicht zusammen gespielt haben, sind Ömer Toprak und Niklas Moisander für die Rückserie als Stamm-Innenverteidigung bei Werder Bremen vorgesehen. © gumzmedia

Palma – 41 Gegentore hat Werder Bremen in der Hinrunde kassiert – eine verheerende Bilanz. Wenn das Team diese Schwäche nicht in den Griff bekommt, geht‘s am Saisonende runter in Liga zwei. Das weiß auch Niklas Moisander. Der Innenverteidiger glaubt aber daran, dass die Flut an kassierten Treffern eingedämmt wird. Und zwar durch ihn. Und durch Ömer Toprak.