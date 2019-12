Gute Nachricht von Niklas Moisander

Werder-Kapitän trainiert wieder

Kapitän Niklas Moisander könnte gegen Mainz 05 sein Comeback für den SV Werder Bremen feiern.

Bremen – Es gibt an diesen trüben Tagen bei Werder Bremen durchaus auch eine gute Nachricht: Niklas Moisander, der beim 1:6-Desaster in München verletzungsbedingt gefehlt hatte, stand am Sonntagmorgen zusammen mit den Reservisten auf dem Trainingsplatz.