Moisander fordert den Bremer Euro-Beweis

Werders Finne will es jetzt wissen

+ © gumzmedia Abwehrchef Niklas Moisander gab sich bei einer Medienrunde am Mittwoch sehr kämpferisch. © gumzmedia

Bremen - Dass Werder in Mainz das zweite Spiel in Folge verlor (1:2), das lag auch an Niklas Moisander. Der sonst so zuverlässige Finne hatte vor dem ersten Tor gepatzt. Im Pressegespräch zeigt sich der 33-Jährige am Mittwochmittag nicht nur sehr selbstkritisch, sondern auch extrem kämpferisch. Moisander will es jetzt wissen.