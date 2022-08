FCK-Anfrage abgelehnt: Nicolai Rapp will bei Werder Bremen bleiben

Von: Marius Winkelmann

Wechselt er noch? Der 1. FC Kaiserslautern ist an Nicolai Rapp interessiert - doch der Allrounder will bei Werder Bremen bleiben. © gumzmedia

Bremen – Der Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern sucht gut eine Woche vor Schließung des Transferfensters noch händeringend nach Verstärkungen. Aktuell werden auf dem Betzenberg eine ganze Reihe an Namen für sämtliche Mannschaftsteile gehandelt – einer von ihnen: Nicolai Rapp vom SV Werder Bremen.

Der zentrale Mittelfeldspieler kommt in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bisher nur auf zwei Kurzeinsätze für den SV Werder Bremen und kam zuletzt beim spektakulären 3:2-Sieg in Dortmund überhaupt nicht zum Zug. Im Team von Trainer Ole Werner nimmt Nicolai Rapp derzeit nur eine Reservisten-Rolle ein, was den gebürtigen Heidelberger logischerweise nicht zufriedenstellt.

Werder Bremen-Transfers: Nicolai Rapp will nicht zum FCK wechseln

Diesen Umstand wollte der FCK für sich nutzen und hat sich nach einem möglichen Transfer bei Werder Bremen erkundigt. Zuerst berichtete der Pay-TV-Sender „Sky“ darüber. Doch zu einem Wechsel nach Kaiserslautern wird es nicht kommen: Bremen zu verlassen kommt für den Werder-Profi aktuell offenbar nicht in Frage. Nicolai Rapp sieht seine Zukunft demnach trotz der starken Konkurrenzsituation im Mittelfeld und der Innenverteidigung in Bremen – und will sich an der Weser durchbeißen. Dort gilt er als zuverlässiger Lückenfüller, der in der Defensive beinahe jede Position bekleiden kann. (mwi)