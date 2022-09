Werder-Profi Bittencourt wirbt für Füllkrugs WM-Nominierung: „Er ist aktuell der beste deutsche Stürmer“

Ein Werderaner zur WM?

+ © gumzmedia Sollte Niclas Füllkrug (re.) vom SV Werder Bremen mit zur WM? Mannschaftskollege Leonardo Bittencourt ist dafür. © gumzmedia

Bremen - Es ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit seit einigen Wochen heiß diskutiert wird und das deshalb natürlich längst auch die Kabine des SV Werder Bremen erreicht hat. Fährt Niclas Füllkrug mit zur Weltmeisterschaft nach Katar?

Diese Frage beschäftigt gerade viele Fans und Beobachter des SV Werder Bremen. Mitspieler Leonardo Bittencourt hat nun mächtig die Werbetrommel für eine WM-Nominierung von Niclas Füllkrug gerührt. „Er hat auf jeden Fall die Qualität dafür. Die Zahlen sprechen ja für ihn“, sagte Bittencourt - und hielt fest: „Er ist aktuell der beste deutsche Stürmer.“ Nach den ersten sieben Bundesliga-Spieltagen bringt es Füllkrug auf fünf Treffer. Erfolgreicher war nur Union Berlins Sheraldo Becker (sechs Tore), der aus den Niederlanden stammt. „Wenn sich Fülle davon nicht beeindrucken lässt, sondern einfach so weitermacht wie seit einem Jahr, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat für die WM“, betonte Bittencourt. Bereits in der Aufstiegssaison 2021/22 hatte sich Füllkrug als äußerst treffersicher erwiesen und mit 19 Saisontoren großen Anteil an der Bundesliga-Rückkehr des SV Werder Bremen gehabt.

Werder Bremens Leonardo Bittencourt: Darum sollte Niclas Füllkrug mit zu WM dürfen

In Bittencourts Augen bringt der 29-Jährige generell „alles mit, was ein Stürmer braucht“. Sollte Werder Bremen in den kommenden Wochen erfolgreich weiterspielen, würde auch Niclas Füllkrug automatisch davon profitieren: „Erfolgreich Fußball zu spielen, ist ja sowieso unsere Aufgabe. Wenn uns das als Mannschaft gelingt, ist es auch für die möglichen WM-Fahrer gut. Und wenn Fülle am Ende auf den WM-Zug aufspringt, würden wir uns alle für ihn freuen. Wir hoffen, dass wir ihn irgendwie mit draufschubsen können.“ (dco)