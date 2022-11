Live-Ticker zur WM-Kader-Bekanntgabe: Das sagt Werder-Stürmer Niclas Füllkrug über seine Nominierung!

Von: Maik Hanke

Stürmt Niclas Füllkrug von Werder Bremen für Deutschland bei der WM? Die finale Kader-Bekanntgabe steht am heutigen Donnerstag an - alles live im Liveticker! © IMAGO / Sven Simon

Bremen – Steht Niclas Füllkrug von Werder Bremen im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM 2022 in Katar? Bundestrainer Hansi Flick gibt sein Team heute live bei einer DFB-Pressekonferenz bekannt. Alle Infos und Entwicklungen im Liveticker der DeichStube!

16.57 Uhr: Und damit hat Füllkrug Feierabend! Die Pressekonferenz ist beendet. Eine erste Zusammenfassung der PK gibt‘s hier: „Das Größte, was man als Fußballer erleben kann“ - So reagiert Werder-Star Niclas Füllkrug auf seine WM-Nominierung!

16.56 Uhr: Die erste WM, an die sich Niclas Füllkrug aktiv erinnern kann, war 2002. Allgemein sagt er: „Das ist das größte Turnier und die größte Veranstaltung, die es im Fußball gibt“, sagt Füllkrug. „Das wird eine coole Sache.“

16.54 Uhr: Wie sieht Füllkrugs Fahrplan jetzt aus? Am Sonntag trudeln die Nationalspieler in Frankfurt ein, am Montag geht der Flieger in den Oman.

16.50 Uhr: Füllkrug spricht über die vielen politischen und gesellschaftlichen Probleme bei Gastgeber Katar. „Es liegt auf der Hand, dass das nicht die Werte sind, die Werders Werte sind.“

16.49 Uhr: Niclas Füllkrug wusste nicht, dass Bundestrainer Hansi Flick Gespräche mit Werder-Coach Ole Werner geführt hat. Nichts zu wissen, habe ihm vielleicht auch gut getan...

16.47 Uhr: Füllkrug will sich erst einfinden und die Leute kennenlernen, will noch nicht so viel sagen, aber klar: „Als DFB-Team hast du immer das Ziel, weit zu kommen.“

16.45 Uhr: Bisher habe sich Füllkrug für die WM noch nicht viel vorgenommen. Er will seine Rolle finden - ob auf oder neben dem Platz.

Werder Bremens Niclas Füllkrug über die Nominierung: „WM ist das Größte, was man als Fußballer erleben kann“

16.43 Uhr: Füllkrug legt Wert auf Demut und Bescheidenheit, um erfolgreich zu sein. Und er hat sein Training etwas umgestellt, um verletzungsfrei zu sein.

16.42 Uhr: „So eine Explosion hatte ich noch nicht auf dem Handy“, sagt Füllkrug über seine Gratulanten. Da kam er bisher nicht annähernd hinterher, überall zu antworten.

16.41 Uhr: „Das ist Fußball“, sagt Niclas Füllkrug, der eine Achterbahnfahrt hinter sich hat. Zur Erinnerung: Im Herbst 2021 lief es für ihn in der 2. Liga ganz schlecht, nach einem Kabinenstreit wurde er sogar zwischenzeitlich suspendiert.

16.40 Uhr: Der Bundestrainer habe ihn ganz klassisch per kurzem Telefonat über die Nominierung informiert. Zuerst habe er es seiner Frau erzählt.

16.39 Uhr: „Das ist nicht nur eine Auszeichnung für mich, sondern für den ganzen Verein“, sagt Füllkrug und dankt seinen Kollegen. Eine Nominierung sei für einen Aufsteiger nicht selbstverständlich.

16.38 Uhr: Füllkrug hat die WM-Teilnahme erst kurz vor der Bekanntgabe erfahren und durfte natürlich vorher nichts sagen.

16.37 Uhr: Niclas Füllkrug freut sich sehr über seine WM-Nominierung: „Es war ein langer Weg, das immer wieder zu bestätigen. Jetzt freue ich mich, dass es positiv ausgegangen ist.“ Eine WM sei das „Größte, was man als Fußballer erleben kann“.

16.34 Uhr: Ein paar Minuten lässt man uns doch noch zappeln, gleich sollte es aber losgehen.

Werder Bremen-Star Niclas Füllkrug im WM-Kader 2022: Stürmer spricht in einer Pressekonferenz über die Nominierung

16.25 Uhr: Die Pressekonferenz mit Niclas Füllkrug steht in fünf Minuten an. Wir tickern live!

15.00 Uhr: Niclas Füllkrug und seine Teamkollegen stehen nun auf dem Rasen – die erste Trainingseinheit nach der 1:6-Niederlage in München läuft. Der erste Teil des Trainings ist dabei öffentlich, der zweite Teil findet dann hinter verschlossenen Türen statt.

13.35 Uhr: Füllkrug wird in einer Pressekonferenz ab 16.30 Uhr Rede und Antwort stehen. Wir sind für euch live dabei!

13.15 Uhr: Im Laufe des Tages dürfte sich Niclas Füllkrug auch selbst auch noch öffentlich äußern.

12.55 Uhr: Viel Zeit für Party ist für Niclas Füllkrug heute Nachmittag aber noch nicht. Um 14.30 Uhr trainiert Werder für das Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag.

12.25 Uhr: Flick hat Füllkrug schon seit 2016 auf dem Zettel, als es um die Nominierung des Kaders für Olympia ging. „Er ist sehr ballsicher, hat einen guten Abschluss - auch per Kopfball“, lobt der Bundestrainer, der den Werder-Stürmer in den vergangenen Wochen intensiver beobachtet hat.

12.18 Uhr: Niclas Fülllkrug fährt zur WM - und seine Kollegen jubeln mit! Leo Bittencourt und Michael Zetterer zeigen in Instagram-Storys, wie die Mannschaft gemeinsam mit Füllkrug die Nominierung erlebt. Was soll man sagen? Ein Jubel wie bei einem Last-Minute-Siegtor. Im WM-Finale, klar.

12.15 Uhr: Hansi Flick wird auf der PK nach Füllkrug gefragt. „Niclas hat das Momentum auf seiner Seite“, sagt Flick, der lange mit Werder-Trainer Ole Werner gesprochen habe. Füllkrug versuche, sich ständig zu verbessern und schenke der Mannschaft Vertrauen. „Wenn man die Spiele von Bremen betrachtet, sieht man, dass immer wieder was umgebogen wurde, dass sie zurückgekommen sind.“ Füllkrug sei froh, dabei zu sein, und könne sich mit jeder Rolle im Team anfreunden.

Werder Bremens Niclas Füllkrug dabei: Der deutsche WM-Kader für Katar in der Übersicht

12.13 Uhr: Hier der deutsche WM-Kader in der Übersicht:

Tor: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp

Abwehr: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle

Mittelfeld / Angriff: Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Thomas Müller, Jamal Musiala und Leroy Sané

12.10 Uhr: Der SV Werder Bremen beglückwünscht seinen Stürmer zur Nominierung und hält fest: „Auch wenn wir vieles an diesem Turnier kritisch sehen, hast du dir die Nominierung verdient.“

12.08 Uhr: Der Werder-Stürmer wird für seine tolle Saison belohnt und darf erstmals mit zum DFB-Team und zur WM! Herzlichen Glückwunsch!

Werder Bremen: Niclas Füllkrug fährt zur WM! Stürmer-Star steht im deutschen Kader!

12.07 Uhr: JAAAAAAAA! Niclas Füllkrug ist dabei!!!

12.07 Uhr: Jetzt Mittelfeld und Angriff!

12.04 Uhr: Die Abwehr ist dran. Zu viele Namen, um auf die Schnelle alle aufzulisten. Wir reichen aber alles nach, versprochen. Mitchell Weiser ist jedenfalls nicht dabei.

12.03 Uhr: Jetzt Kader-Präsentation! Es geht mit den Torhütern los. Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen und Kevin Trapp bilden erwartugsgemäß das Keeper-Trio.

12.03 Uhr: Flick will sich bei den Missständen nicht in Katar „nicht wegducken“, sondern die problematischen Themen ansprechen.

12.02 Uhr: „Wir haben wirklich einen sehr guten Kader, den wir mitnehmen können“, sagt Flick. Also MUSS Füllkrug ja dabei sein...

12.00 Uhr: Hansi Flick berichtet über den Prozess der Kader-Zusammenstellung. „Wir haben uns das Ganze nicht einfach gemacht“, sagt der Bundestrainer.

11.59 Uhr: Überpünktlich geht es los!

11.55 Uhr: Die Spannung steigt! In fünf Minuten beginnt die DFB-Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick. Ist Niclas Füllkrug bei der WM in Katar dabei? Welche Überraschungen zieht der Coach noch aus dem Hut?

11.48 Uhr: Niclas Füllkrug ist eben am Wohninvest Weserstadion angekommen. Gefragt nach seiner WM-Nominierung verwies er nur darauf, dass es noch 20 Minuten bis zur Bekanntgabe sind. Dabei hat er breit gegrinst...

11.32 Uhr: Noch mehr Entscheidungen sickern durch - und die haben es durchaus in sich: Hansi Flick lässt Mats Hummels zu Hause und verzichtet auf die Rückkehr des Weltmeisters. Das berichtet die „Bild“.

Werder Bremen: Niclas Füllkrug wäre fit für die WM - Kader-Bekanntgabe live im Ticker

11.28 Uhr: Das ist eine gute Nachricht: Nach seinem Ausfall gegen den FC Bayern ist Niclas Füllkrug wieder fit - die Rückenprobleme sind auskuriert. Aus medizinischer Sicht würde also schon mal nichts gegen eine WM-Teilnahme sprechen...

11.11 Uhr: Ole Werner und Clemens Fritz haben noch keine Klarheit für uns. „Heute hatte ich noch keinen Kontakt mit Fülle“, sagte Werner. Auch Fritz wartet die Bekanntgabe des Bundestrainers ab. „Wir wissen noch nichts, und wenn wir was wüssten, würden wir es nicht hier bekanntgeben.“

10.59 Uhr: Jetzt um 11 Uhr steigt die Spieltags-Pressekonferenz des SV Werder Bremen mit Trainer Ole Werner und Leiter Profifußball Clemens Fritz? Ob sie sich schon etwas entlocken lassen?

10.50 Uhr: Schon mal für die weitere Planung: Bereits am Sonntag kommen die nominierten Spieler in Frankfurt zusammen, am Montag geht der Flieger nach Oman. Dort steigt ein Kurz-Trainingslager, dort bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch, 16. November, auch noch ein Testspiel gegen den Oman.

10.47 Uhr: Also, viele Namen, die bereits durchsickern. Konkret über Niclas Füllkrug berichtet heute noch keines der anderen Medien. Angesichts der vielen Neins zu anderen Spielern, die bekannt werden, könnte das auch ein gutes Zeichen sein.

WM-Kader-Bekanntgabe im Liveticker: Niclas Füllkrug von Werder Bremen dabei? Erste Entscheidungen sickern durch

10.40 Uhr: Zwei Wackelkandidaten für den Sturm haben ihre Plätze im WM-Kader offenbar sicher. Wie „Sport1“ berichtet ist Youssoufa Moukoko dabei, auch sein BVB-Kollege Karim Adeyemi fliegt laut „kicker“ mit nach Katar. Wird es also doch enger als nötig für Niclas Füllkrug? Gut, dass es einen großen 26-Mann-Kader gibt... Nicht mit dabei sind den Berichten zufolge Marco Reus, Robin Gosens und Florian Wirtz. Laut „Bild“ fehlen auch Benjamin Henrichs und Rani Khedira. Stattdessen fahren etwa Christian Günter vom SC Freiburg und Lukas Klostermann von RB Leipzig mit.

10.30 Uhr: Herzlich Willkommen zum DeichStube-Liveticker zur Bekanntgabe des WM-Kaders der deutschen Nationalmannschaft. Die Pressekonferenz, auf der Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot mitteilen will, ist zwar erst für 12 Uhr angesetzt, doch schon jetzt gibt es die ersten Entwicklungen, welche Spieler mit zur WM fliegen werden und welche nicht.

