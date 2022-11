Bundestrainer Flick schwärmt von Werder-Stürmer Füllkrug: „Würde unser Angriffsspiel variabler machen“

Von: Daniel Cottäus

Darf Niclas Füllkrug mit zur WM? Bundestrainer Hansi Flick schwärmt vom Stürmer des SV Werder Bremen. © gumzmedia

Bremen - Sein später Siegtreffer gegen Hertha BSC ist der jüngste Eintrag im inzwischen beachtlich langen Bewerbungsschreiben von Niclas Füllkrug - und die Chancen des Werder-Stürmers, tatsächlich mit zur Weltmeisterschaft nach Katar zu reisen, dürften inzwischen ziemlich groß sein. Bundestrainer Hansi Flick hat den Torjäger des SV Werder Bremen nun abermals öffentlich gelobt, wollte sich im Hinblick auf eine WM-Nominierung allerdings noch nicht festlegen.

„Wir sehen, dass Niclas Fähigkeiten besitzt, die unser Spiel bereichern können. Generell: Ein großer, athletischer Strafraumstürmer würde unser Angriffsspiel variabler machen“, sagte Hansi Flick dem Magazin „Stern“. Der 29-jährige Niclas Füllkrug, der in seiner Karriere noch kein A-Länderspiel bestritten hat, führt derzeit mit neun Toren die Bundesliga-Torjägerliste an. Im Kalenderjahr 2022 hat der Angreifer von Werder Bremen inzwischen 28 Ligaspiele (16 in der 2. Liga, zwölf in der ersten) bestritten und dabei insgesamt 23 Treffer erzielt.



Niclas Füllkrug zur WM nach Katar? Bundestrainer Hansi Flick lobt Stürmer des SV Werder Bremen

Bis zur Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders am Donnerstag, 10. November, bleiben Niclas Füllkrug nun noch zwei Partien mit dem SV Werder Bremen, um seine Ausbeute weiter zu verbessern - und womöglich die letzten, entscheidenden Argumente für ein Katar-Ticket zu sammeln. Zunächst empfangen die Bremer am Samstag Mitaufsteiger Schalke 04 im Weserstadion (18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker), ehe es am Dienstag auswärts gegen den Rekordmeister FC Bayern München geht (20.30 Uhr). (dco/dpa )