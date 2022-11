Werder-Stürmer Füllkrug mit DFB-Team im Oman gelandet: Ankunft, Pressekonferenz, erstes Training

Von: Malte Bürger, Maik Hanke, Marius Winkelmann

Niclas Füllkrug ist mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM-Vorbereitung in den Oman gereist. Dort könnte der Stürmer des SV Werder Bremen im Testspiel sein Länderspiel-Debüt feiern. © IMAGO/Marc Schueler

Auf zur WM 2022! Niclas Füllkrug von Werder Bremen reist mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar - alle News von der Anreise des DFB-Teams und zum großen Turnier!

Maskat - Kurz nach Mitternacht war der DFB-Tross nach der Landung in Maskat und einer kurzen Fahrt in zwei Reisebussen am Hotel eingetroffen und das bei noch immer schwülen 28 Grad. Angeführt von Bundestrainer Hansi Flick checkten die Nationalspieler um Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug in der Nacht von Montag auf Dienstag in der luxuriösen Unterkunft mit Privatstrand ein.

Nach der späten Ankunft in der Hauptstadt des Oman gönnt Hansi Flick seinen WM-Spielern am heutigen Dienstag erst einmal etwas Zeit zur Akklimatisierung in der neuen Zeit- und Klimazone. Erst am späten Dienstagnachmittag Ortszeit, wenn die Sonne in Maskat schon wieder untergeht, findet das erste Training in der kurzen Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Zuvor spricht DFB-Neuling Niclas Füllkrug im Rahmen einer DFB-Pressekonferenz um 15.30 Uhr MEZ über seine Premiere bei der deutschen Nationalmannschaft. Die anschließende Übungseinheit im Fußballstadion des Sultan-Kabus-Sportkomplexes ist zugleich schon das Abschlusstraining vor dem Testspiel gegen die Auswahl des Oman, das am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL) in der weitgehend offenen Arena ausgetragen wird. Für den Stürmer des SV Werder Bremen und seine Teamkollegen geht es dann vor allem darum, sich schnell anzupassen an die hohen Temperaturen am Persischen Golf sowie den Zeitunterschied von plus drei Stunden zu Deutschland zu verkraften.

Niclas Füllkrug von Werder Bremen mit Deutschland zur WM 2022 in Katar: Ankunft im Oman - News im Ticker

Das Testspiel gegen den Oman ist für den Bundestrainer allerdings nur bedingt eine Generalprobe für den WM-Ernstfall eine Woche später gegen Japan. Flick will nämlich nicht seine programmierte WM-Startelf aufbieten, sondern einigen Stammkräften eine Verschnaufpause gönnen, wie er ankündigte. „Alle haben viele Spiele in den Beinen. Da ist es wichtig für uns, gerade die ersten Tage zu schauen, wer braucht eventuell eine kleine Pause“, erläuterte der 57-Jährige. Er möchte zuletzt verletzte oder angeschlagen pausierende Akteure wie Angreifer Thomas Müller, Abwehrchef Antonio Rüdiger oder Außenverteidiger Lukas Klostermann möglichst wieder Spielpraxis geben.

Auch Rückkehrer Mario Götze könnte sein DFB-Comeback nach fünf Jahren ohne Länderspiel feiern. Und die Neulinge Youssoufa Moukoko und Niclas Füllkrug könnten noch vor dem WM-Turnier ihr Debüt im A-Team des DFB feiern. Bereits am Donnerstagmorgen geht es dann schon mit dem Flieger weiter ins nahe Katar und ins dortige WM-Quartier. Und vielleicht darf sich Füllkrug dann schon vor dem deutschen Start der Weltmeisterschaft am 23. November gegen Japan (14 Uhr MEZ) ganz offiziell deutscher Nationalspieler nennen. (dpa/mwi)

Weiter mit der letzten Meldung:

Niclas Füllkrug startet WM-Mission: Werder Bremens Stürmer mit DFB-Team auf dem Weg in Richtung Weltmeisterschaft

Frankfurt - Niclas Füllkrug war noch nicht richtig in Frankfurt angekommen, da schrieb er schon ein paar Autogramme. Der Stürmer des SV Werder Bremen ist schließlich nicht mehr nur in Bremen ein gefragter Mann, sondern steht nun auch im Blickpunkt der deutschen Nationalmannschaft. Und genau die hat sich am Montagmittag auf den Weg in Richtung Weltmeisterschaft gemacht, legt vor dem Turnier in Katar (20. November bis 18. Dezember 2022) allerdings noch ein Kurz-Trainingslager im Oman ein.

„Wir haben ein besonderes Ereignis vor der Brust, auf das ich mich riesig freue“, sagte Niclas Füllkrug wenige Stunden vor der Abreise in den Nahen Osten. Montagmittag hob der Flieger in Richtung Maskat ab, zuvor hatte Bundestrainer Hansi Flick seinen 26-köpfigen und im schwarzen DFB-Dress gekleideten Kader auf der Gangway des Sonderfliegers für ein finales Foto vor der beginnenden WM-Mission versammelt.

Niclas Füllkrug von Werder Bremen mit Deutschland zur WM 2022 in Katar: Abflug in den Oman - News im Ticker

„Jeder möchte Weltmeister werden, das ist unser großes Ziel. Da stapeln wir jetzt auch nicht tief“, sagte Flick am Frankfurter Flughafen. Und Kapitän Manuel Neuer erklärte: „Wir sind alle sehr hungrig und wissen selbst, dass wir bei den Turnieren zuletzt nicht überzeugt haben. Darum werden wir alles in die Waagschale werfen, um so weit wie möglich zu kommen und die Chance nutzen, um diesen Titel zu spielen.“

In Maskat sollen sich die Profis zunächst an die klimatischen Gegebenheiten in der Wüstenregion gewöhnen, nach einer ersten Einheit am Dienstag steht am Mittwoch ein Testspiel gegen den Oman an (18 Uhr MEZ). Schon am Donnerstag geht die Reise für den DFB-Tross dann weiter nach Katar, vom Flughafen in Doha aus geht es per Bus ins 125 Kilometer entfernte WM-Quartier der Mannschaft. Am Mittwoch, 23. November starten Werder Bremens Niclas Füllkrug und Co. in der Gruppe E mit der Partie gegen Japan (14 Uhr MEZ) ins Turnier.

Werder Bremens Niclas Füllkrug im deutschen WM-Kader 2022 in Katar: DFB-News im Liveticker

Niclas Füllkrug war am Donnerstag, 10. November, für den finalen Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Der Mittelstürmer von Werder Bremen, der nach etlichen Rückschlägen sich jetzt einen großen Traum erfüllt, gehört in der Bundesliga zu den Spielern der Stunde, spielt beim Aufsteiger eine starke Saison mit bereits zehn Saisontoren. Eine WM sei „das Größte, was man als Fußballer erleben kann“, jubelte der 29-Jährige nach seiner Nominierung. Bisher hat Füllkrug noch kein A-Länderspiel für Deutschland bestritten, das Testspiel gegen den Oman könnte sein erstes werden. Auf dem Trikot läuft er mit der Rückennummer 9 auf.

Die Fußball-WM 2022 in Katar beginnt am Sonntag, 20. November, also nur zehn Tage nach der Bekanntgabe des deutschen Kaders. Deutschland spielt in Gruppe E zunächst gegen Japan (23. November, 14 Uhr), dann gegen Spanien (27. November, 20 Uhr) und schließlich gegen Costa Rica (1. Dezember, 20 Uhr). Und im besten Fall schießen Werder Bremens Niclas Füllkrug und Co. die deutsche Nationalmannschaft noch ein paar Runden weiter. Die DeichStube berichtet über die Ereignisse live im News-Ticker. (mbü/han)