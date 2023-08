Werder-Stürmer Füllkrug wieder für Deutschland nominiert - Flick sieht Chancen bei Transfer zum BVB

Von: Malte Bürger

Niclas Füllkrug ist erneut in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Der Stürmer des SV Werder Bremen steht im Aufgebot von Hansi Flick, der sich über den bevorstehenden Füllkrug-Wechsel zu Borussia Dortmund geäußert hat.

Niclas Füllkrug ist erneut in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Der Stürmer des SV Werder Bremen steht im Aufgebot von Hansi Flick, der sich über den bevorstehenden Füllkrug-Wechsel zu Borussia Dortmund geäußert hat.

Bremen – Niclas Füllkrug gehört erneut zum Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Hansi Flick berief den Stürmer des SV Werder Bremen, der vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund steht, in den Kader für die anstehenden Partien gegen Japan (9. September, 20.45 Uhr) und den amtierenden Vize-Weltmeister Frankreich (12. September, 20.45 Uhr). Während das Duell mit den Asiaten in Wolfsburg steigt, findet die zweite Begegnung in Dortmund statt – und somit in Füllkrugs womöglich neuer Heimstätte. Der 30-Jährige hat bislang neun Partien für das DFB-Team absolviert und dabei sieben Tore erzielt.



Chefcoach Hansi Flick hat sich zudem wohlwollend zu einem möglichen Füllkrug-Wechsel nach Dortmund geäußert. „Dass er von seiner Persönlichkeit, von seiner Qualität dem Verein auch helfen kann, ist ohne Frage“, sagte der 58-Jährige in einer Medienrunde und deutete zugleich an, dass Niclas Füllkrug auch noch andere Optionen habe. „Die Auswahl, die er hatte oder hat, die ist so in der Form schon gut. Letztendlich muss er auch für sich entscheiden, wo habe ich die Chance auch zu spielen, wo fühle ich mich wohl, welcher Verein passt zu mir.“ Direkten Einfluss auf die Entscheidung eines Spielers nehme er aber nicht, betonte Flick. Grundsätzlich höre er in Gesprächen mit Nationalspielern über mögliche Vereinswechsel eher nur zu und lasse die Profis über ihre Ambitionen und Motive sprechen.

Werder Bremens Niclas Füllkrug erneut für die deutsche Nationalmannschaft nominiert - Pascal Groß erstmals dabei

Unterdessen hat der Bundestrainer auf die Berücksichtigung mehrerer zuletzt gesetzter Profis verzichtet. So fehlt Leon Goretzka (FC Bayern München) ebenso im Kader wie die beiden Leipziger David Raum und Timo Werner. Auch Matthias Ginter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United) oder Marius Wolf (Borussia Dortmund) sind nicht dabei. Zurückkehren wird dagegen Niklas Süle. Erstmals nominiert wurde Pascal Groß vom englischen Club Brighton and Hove Albion. „Jeder muss nun sein Ego hintenanstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen“, betonte während einer Medienschalte. „Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne.“



Der Kader im Überblick:



Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)



Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Union Berlin), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand)



Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Pascal Groß (Brighton and Hove Albion), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) (mbü/dpa)