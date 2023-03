Werder-Star Füllkrug trifft schon wieder, aber Deutschland verliert trotzdem gegen Belgien

Werder Bremens Niclas Füllkrug erzielte bei Deutschlands 2:3-Niederlage gegen Belgien den Anschlusstreffer. © IMAGO/kolbert-press

Deutschland unterliegt gegen Belgien mit 2:3 (1:2). Werder Bremens Niclas Füllkrug stand erneut in der Startelf und hat schon wieder getroffen. Damit unterstreicht der Torjäger seine absolute Top-Form.

Köln – Sechstes Länderspiel, sechstes Tor: Die Erfolgsgeschichte von Niclas Füllkrug im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geht weiter. Allerdings konnte der Stürmer des SV Werder Bremen damit nicht die 2:3 (1:2)-Niederlage gegen Belgien verhindern. Nach einem frühen Doppelschlag von Yannick Carrasco (6.) und Romelu Lukaku (9.) hatte Füllkrug kurz vor der Pause im Kölner RheinEnergie-Stadion per Handelfmeter auf 1:2 verkürzt und damit eine desolate erste Halbzeit seiner Mannschaft aufgehübscht. Nach dem Wechsel spielten die Deutschen wesentlich besser, kassierten aber durch Kevin de Bruyne den dritten Treffer (78.). Die Gastgeber bewiesen Moral, schafften noch das 2:3 durch Serge Gnabry (87.) und schnupperten bis kurz vor Schluss am Ausgleich.

Werder Bremens Niclas Füllkrug holt einen Elfmeter heraus - und verwandelt diesen gewohnt sicher

Die DFB-Auswahl hatte von der ersten Minute an große Probleme mit den schnellen und aggressiven Belgiern. Yannick Carrasco war nach einem tollen Pass des Ex-Bremers Kevin de Bruyne vom indisponierten Marius Wolf nicht zu stoppen und sorgte für das frühe 1:0 (6.). Romelu Lukaku erhöhte nur drei Minuten später nach einem erneut starken Pass von de Bruyne auf 2:0. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick war auch danach völlig überfordert und konnte froh sein, keine weiteren kassiert zu haben.

Offensiv hatte Deutschland fast gar nicht stattgefunden.- Niclas Füllkrug hing in die Luft, machte bei seinen wenigen Ballkontakten allerdings auch keine glückliche Figur. Durch die Hereinnahme von Emre Can für den angeschlagenen Leon Goretzka kam wendete sich endlich das Blatt, plötzlich wehrten sich die Gastgeber. Auch Füllkrug wurde nun präsenter. Nach einer Kimmich-Ecke wurde sein Kopfball am kurzen Pfosten auf dem Weg zum Tor von Lukakus zu weit ausgestreckter Hand gestoppt. Elfmeter! Füllkrug schnappte sich den Ball und verwandelte den Strafstoß genauso sicher wie im Trikot von Werder Bremen (44.). Kurios dabei: Der hinter Füllkrug stehende Lukaku hatte seinen Keeper Koen Casteels in die falsche Ecke geschickt.

Werder Bremens Niclas Füllkrug verpasst nach schönem Kopfball den Anschluss für Deutschland

Nach der Pause bestimmten die Gastgeber die Partie - und wieder stand Niclas Füllkrug im Mittelpunkt: Der Stürmer des SV Werder Bremen köpfte eine Freistoß-Hereingabe von David Raum nur knapp über das Gehäuse (57.). Das deutsche Team kämpfte nun wirklich leidenschaftlich, konnte aber kaum große Chancen kreieren. Da machten es die Gäste besser. Einen Konter schloss der überragende de Bruyne clever zum 3:1 ab (78.).

Danach war für Niclas Füllkrug Feierabend, er machte Platz für Mergim Berisha (80.). Die Deutschen gaben nicht auf. Vor allem der Ex-Profi des SV Werder Bremen Serge Gnabry machte ordentlich Dampf und belohnte sich nach Vorarbeit des eingewechselten Kevin Schade mit dem 2:3 (87.). Die DFB-Auswahl gab wirklich alles, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch daraus wurde nichts. Füllkrug hatte zwar nicht so auffällig wie am vergangenen Samstag bei seinem Doppelpack zum 2:0-Sieg gegen Peru agiert, aber mit seinem rausgeholten und verwandelten Handelfmeter wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. (kni)