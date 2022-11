FC Bayern heiß auf Transfer von Niclas Füllkrug? Werder Bremen ist ganz gelassen

WM 2022 sorgt für Transfergerüchte

Neue Kumpels: Thomas Müller (l.) vom FC Bayern und Niclas Füllkrug von Werder Bremen kommen bei der deutschen Nationalmannschaft gut miteinander klar.

Bremen – Wer bei einer Weltmeisterschaft trifft, der schießt sich damit meistens auch direkt in die Gerüchteküche: Deswegen ist es keine Überraschung, dass nun erste Spekulationen um Niclas Füllkrug auftauchen. Der Nationalspieler vom SV Werder Bremen soll beim FC Bayern München ein Thema sein. Das berichtet der „Sportbuzzer“.

Demnach hätten sich „Verantwortliche des Rekordmeisters bereits Gedanken über Füllkrug gemacht und bei Mitspielern aus dem WM-Kader ganz unverbindlich erkundigt, was für ein Typ dieser ,Lücke‘ denn sei“, heißt es in dem Bericht. Der 29-jährige Stürmer von Werder Bremen hatte mit seinem Ausgleich gegen Spanien für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt und gilt vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Costa Rica als deutscher WM-Hoffnungsträger.

Werder Bremen-Transfergerüchte: Niclas Füllkrug zum FC Bayern? Frank Baumann bleibt gelassen

Ein Transfer im Winter ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Zum einen hat der Stürmer erst im vergangenen Sommer seinen Vertrag bis 2025 verlängert, zum anderen braucht Werder Bremen ihn, um den Klassenerhalt nicht zu gefährden. Auf Nachfrage der DeichStube reagierte Sportchef Frank Baumann ganz gelassen auf die nach Niclas Füllkrugs starkem WM-Auftritt gegen Spanien aufkommenden Transfergerüchte: „Wir freuen uns für Niclas, er soll sich jetzt auf die WM konzentrieren. Alles andere ist kein Thema.“

Könnte es aber werden, wenn Niclas Füllkrug so weitermacht – nicht nur bei der WM, sondern auch in der Bundesliga für Werder Bremen. Dort steht er mit zehn Treffern auf Rang zwei hinter Christopher Nkunku (RB Leipzig/12 Tore). Laut „Sportbuzzer“ könnte der Bremer im Sommer beim FC Bayern Eric Maxim Choupo-Moting ersetzen. Der Vertrag des bereits 33-jährigen Kameruners läuft am Saisonende aus. Bayern-Boss Oliver Kahn outete sich nach dem Spanien-Spiel immerhin schon mal als Füllkrug-Fan: „Was mir gut gefallen hat war, dass er Jamal Musiala einfach mal den Ball weggenommen hat. Dass er gesagt hat: ‚So, jetzt lass mich mal machen‘. Und dann haut er das Ding in den Winkel. Das zeigt sein Selbstvertrauen.“ (kni)