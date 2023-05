„Das kitzelt mich schon ein bisschen“: Werder feiert Torschützenkönig Niclas Füllkrug - doch den wurmt die geteilte Kanone

Von: Malte Bürger, Björn Knips

Niclas Füllkrug hält die Torjägerkanone in der Hand: Der Stürmer des SV Werder Bremen ist Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. © gumzmedia

Niclas Füllkrug ist mit 16 Treffern Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Werder Bremen feiert seinen Stürmer - doch den wurmt ein wenig, dass er sich die Torjägerkanone teilen muss.

Berlin – Wie genau die begehrte Trophäe aussehen würde, wusste Niclas Füllkrug bis zum allerletzten Moment nicht. „Ich habe nicht gegoogelt, nicht nachgeschaut“, sagte der Stürmer des SV Werder Bremen lachend, als er die begehrte Torjägerkanone der Fußball-Bundesliga endlich in den Händen hielt. „Ich lüge euch da wirklich nicht an und mache mir über sowas auch aus mentalen Gründen vorher keine Gedanken. Aber dass ich sie jetzt habe, freut mich natürlich, denn ich bin ein Spielertyp, der sich auch über Tore definiert.“ 16 Stück sind es am Ende, während der abschließenden 0:1-Niederlage bei Union Berlin kam keines mehr dazu. Was zur Folge hatte, dass sich Füllkrug den Titel des besten Torschützen mit Christopher Nkunku von RB Leipzig teilen muss, der es dank eines finalen Doppelpacks ebenfalls auf 16 Treffer bringt. Ein Umstand, den es erstmals seit 20 Jahren wieder gab und der den Werder-Angreifer durchaus wurmte.

Werder Bremen-Stürmer Niclas Füllkrug ist Torschützenkönig - ärgert sich aber, dass er die Kanone teilen muss

„Wenn ich ehrlich bin, kitzelt mich das schon ein bisschen - allein deswegen, weil ich jetzt die letzten fünf, sechs Wochen außer Gefecht gesetzt war“, gestand Niclas Füllkrug, der aufgrund einer Wadenverletzung lange zuschauen musste. Seinen letzten Treffer erzielte der 30-Jährige deshalb bereits Anfang April während des 2:2-Unentschieden des SV Werder Bremen beim FSV Mainz 05. „Es war schon ein bisschen nervig, zu sehen, wenn andere treffen und ich nicht nachziehen kann. Dementsprechend glaube ich schon, dass da das ein oder andere Tor mehr drin gewesen wäre.“ So aber unterboten Füllkrug und Nkunku, der im Laufe der Saison ebenfalls verletzt war, gemeinsam den bisherigen Negativrekord der Liga-Historie. Roland Wohlfarth (FC Bayern München) und Thomas Allofs (1. FC Köln) hatten in der Saison 1988/89 ebenso wie 1995/96 Fredi Bobic (VfB Stuttgart) jeweils 17 Tore markiert.

Werder Bremens Niclas Füllkrug mit 16 Treffern Torschützenkönig: „Das ist ein cooler Rekord für mich“

Kapitän Marco Friedl war dennoch voll des Lobes für seinen Teamkollegen. „Das ist eine sensationelle Leistung. Wenn du bei einem Aufsteiger 16 Buden machst, dann spricht das für deine Qualität“, schwärmte der Innenverteidiger. „Das ist herausragend, ich freue mich riesig für ihn. Er muss sie sich jetzt teilen, aber das ist doch wurscht. Er ist Torschützenkönig, da ist es scheißegal, ob er sie sich teilen muss.“ Auch Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner war sichtlich begeistert: „Das ist eine Wahnsinns-Leistung, in erster Linie von ,Fülle‘ selbst. Er erlebt eine Karriere, in der es nicht immer geradeaus ging. Doch er hat sich immer wieder von Rückschlägen zurückgekämpft, sich jetzt sogar noch einmal weiterentwickelt.“ Und was meinte der Nationalstürmer selbst? Der reagierte ganz gelassen und scherzte sogar: „Ich finde es lustig, wenn man es auch mit 16 Toren schafft. Das ist ein cooler Rekord für mich. Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss.“

Niclas Füllkrug gibt für die Torjägerkanone bei Werder Bremen einen aus: „Lasse mir etwas Lustiges einfallen“

Wesentlich mehr dürfte er sich strecken müssen, um die restliche Mannschaft des SV Werder Bremen zufriedenzustellen. Marco Friedl erwartet nämlich nicht weniger als eine amtliche Sause. „Jetzt muss er den Geldbeutel schon mal richtig aufmachen und tief reingreifen. Wenn da weniger als ein Abendessen, bei dem wir dann alle dabei sind, rumkommt, bin ich schon mega enttäuscht“, meinte der Österreicher. „,Fülle‘ ist aber lange genug im Fußballgeschäft, der hat schon das eine oder andere Mal gesehen, wie ein anderer Profi einen ausgegeben hat. Da wird er also keine Tipps brauchen.“ Und so wie es aussieht, dürfen sich Friedl und Co. in der Tat freuen. „Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube, ich lasse mir immer etwas Gutes und Lustiges einfallen“, meinte Niclas Füllkrug. Die Fans wären dagegen am glücklichsten, wenn der Angreifer auch künftig an der Weser seine Tore schießt. Einen Angriff auf die nächste Torjägerkanone nimmt. Doch auch bei der Frage nach seiner Zukunft sucht der Publikumsliebling noch die passende Lösung. „Ich weiß es wirklich selbst noch nicht“, versicherte er. (mbü/kni)