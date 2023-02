Werders Füllkrug stellt persönlichen Rekord ein, will von der Torjägerkanone aber (noch) nichts wissen

Von: Daniel Cottäus

Niclas Füllkrug erzielte beim 3:0-Sieg des SV Werder Bremen sein 14. Saisontor und stellte damit seinen persönlichen Torrekord in der Bundesliga ein. © gumzmedia

Niclas Füllkrug traf für Werder Bremen erstmals seit drei torlosen Spielen wieder für den SV Werder Bremen. Mit dem 14. Saisontor stellt er seinen persönlichen Torrekord ein und steht auch in der Torschützenliste der Bundesliga ganz vorne. Das interessiert Werders Top-Stürmer im Moment aber überhaupt nicht.

Bremen - Das Angebot, ausgesprochen tief in den Katakomben des Wohninvest Weserstadions, war ernst gemeint, gar kein Zweifel. Darauf eingehen wollte Niclas Füllkrug kurz nach dem 3:0-Erfolg seines SV Werder Bremen über den VfL Bochum aber trotzdem nicht. „Ich würde sie mitbringen“, hatte der Reporter des „Kicker“ über die sagenumwobene Torjägerkanone gesagt, mit der das Fachmagazin bereits seit 1968 den treffsichersten Spieler einer Bundesligasaison auszeichnet. „Das ist für mich kein Thema, wirklich nicht“, wiegelte Füllkrug ab, aber natürlich weiß der 30-Jährige auch, dass seine Chancen auf die persönliche Auszeichnung derzeit ziemlich gut stehen.

Werder Bremens Niclas Füllkrug über seine Tor-Quote in dieser Saison: „Das ist schon viel“

Gegen den VfL Bochum hatte Niclas Füllkrug den SV Werder Bremen nach 29 Minuten mit 1:0 in Führung gebracht und somit seinen 14. Saisontreffer erzielt. In der Torschützenliste der Bundesliga belegt er mit diesem Wert weiterhin Platz eins, gefolgt von Leipzigs Christopher Nkunku (12) sowie Freiburgs Vincenzo Grifo und Gladbachs Marcus Thuram (beide 11). Darüber hinaus bedeutete der Treffer gegen Bochum für den Werder-Stürmer die Einstellung seines persönlichen Bundesliga-Torrekords. In der Saison 2017/18 hatte Füllkrugs im Trikot von Hannover 96 auch 14 Tore erzielt, allerdings nach 34 Spieltagen und nicht so wie jetzt bereits nach 22. Dass der Nationalspieler seine Bestmarke demnächst toppt, ist also mehr als nur wahrscheinlich, was ihn, zumindest nach außen hin, aber ebenfalls kalt lässt.

„Erstmal ist es nichts Besonderes. Jetzt nehme ich mir eben das 15. Tor vor“, sagte Niclas Füllkrug, der viel lieber über die große Bedeutung des 3:0-Erfolgs gegen Bochum als über persönliche Höhenflüge sprechen wollte. Dass er für Werder Bremen in der laufenden Saison unverzichtbar ist, ist Füllkrug aber natürlich auch nicht verborgen geblieben. Von den bisherigen 34 Bremer Toren war er an 18 direkt beteiligt, weil er besagte 14 selbst erzielt und vier weitere vorbereitet hat. Ergibt eine beachtliche Quote von 52,94 Prozent. Füllkrugs Kommentar dazu: „Das ist schon viel.“ Sollte es für ihn am Ende tatsächlich zum Gewinn der Torjägerkanone reichen, wäre er übrigens erst der fünfte Werder-Profi, dem diese Ehre zu Teil wird. Bisher haben die Bremer in Rudi Völler (Saison 1982/83), Mario Basler (1994/95, gemeinsam mit Gladbachs Heiko Herrlich), Ailton (2003/04) und Miroslav Klose (2005/06) vier Mal den treffsichersten Spieler gestellt. (dco)