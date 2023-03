Nur zwei BVB-Trikots ziehen mehr als Füllkrugs Werder-Dress - Auktion beider Vereine zugunsten Erdbebenopfer bringt mehr als 45.000 Euro

Von: Malte Bürger

Das Trikot von Werder Bremens Niclas Füllkrug brachte bei einer Spenden-Auktion mehr als 2.800 Euro ein. © gumzmedia

Im Zuge der Erdbebenkatastrophe hatte Ömer Toprak eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der die Trikots von Werder Bremens Niclas Füllkrug und einigen anderen Profis versteigert und die Erlöse für einen guten Zweck gespendet wurden.

Bremen – Der Anlass war ein trauriger, doch immerhin hat er im Nachgang für eine kleine gute Nachricht gesorgt. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat bekanntlich zahlreiche Opfer gefordert, noch immer ist die Lage in den betroffenen Gebieten angespannt. Kurz nach dem Unglück hatten der SV Werder Bremen und Borussia Dortmund eine Spendenaktion gestartet, versteigert wurden die Trikots der Profis, die beim direkten Duell der beiden Vereine am 20. Spieltag dabei waren. Nun steht fest, wie groß die Summe ist, mit der geholfen werden kann: 45.196 Euro.

Knapp 3.000 Euro für das Trikot von Werder Bremens Niclas Füllkrug eingenommen

Initiiert hatte die Aktion Werder Bremens Ex-Kapitän Ömer Toprak, der früher auch für Borussia Dortmund spielte und inzwischen bei Antalyaspor in der Türkei unter Vertrag steht. „Viele können sich gar nicht vorstellen, wie die Situation vor Ort ist“, hatte der 33-Jährige seinerzeit erklärt. „Es ist teilweise wie auf dem Friedhof, kein Haus steht mehr und ganze Städte gibt es nicht mehr.“ Toprak rechne mit jahrelangen Konsequenzen für die erschütterten Gebiete.

Die größten Summen bei der jetzigen Spendensammlung kamen durch zwei Trikots des BVB zusammen. Die Arbeitsbekleidung von Marco Reus brachte exakt 5299 Euro ein, der Dress von Teamkollege Jude Bellingham wechselte für 4778 Euro den Besitzer. Aus Werder Bremens Sicht generierte das Shirt von Niclas Füllkrug die höchsten Gelder, letztlich konnten 2850 Euro eingenommen werden. Der Erlös der Auktion fließt zu gleichen Teilen an die Menschenrechts- und Hilfsorganisation medico international sowie an das Deutsche Rote Kreuz (DRK). (mbü)