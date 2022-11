Mit Werder-Angreifer Füllkrug: So sehen Fans das WM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien live im TV und Livestream

Von: Mario Nagel

So sehen Fans das Deutschland-Spiel gegen Spanien mit Werder-Bremen-Star Niclas Füllkrug bei der WM 2022 in Katar live im TV und im Livestream. © Imago Images/Mike Egerton

Al-Khor/Katar – Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit dem Rücken zur Wand: Nur mit einem Sieg gegen Spanien hat Deutschland noch eine realistische Chance auf das Weiterkommen. Die Anhänger des SV Werder Bremen werden beim zweiten Gruppenspiel mit einem Auge auch auf Niclas Füllkrug schauen, der zum ersten Mal in der Startelf der DFB-Elf stehen könnte. So könnt Ihr das deutsche Duell mit Spanien am Sonntag um 20 Uhr live im TV und im Live-Stream schauen.

Nach der blamablen 1:2-Niederlage gegen Japan braucht die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien unbedingt einen Sieg. Dabei könnten die Vorzeichen kaum schlechter sein: Während die DFB-Elf gegen Japan eine 1:0-Führung binnen weniger Minuten verspielte, fertigten die Spanier Costa-Rica mit 7:0 ab. Zudem gilt Spanien als Angstgegner Deutschlands, schließlich gewann die DFB-Elf nur eines der letzten sieben Duelle mit den Iberern. Im so wichtigen Duell am Sonntag (20 Uhr) könnte Bundestrainer Hansi Flick deshalb auch auf personelle Veränderungen in der Startelf setzen, um das benötigte Erfolgserlebnis einzufahren. Werder Bremens Niclas Füllkrug könnte so unter Umständen zu seinem Startelf-Debüt bei der deutschen Nationalelf kommen. So seht Ihr das Spiel gegen Spanien live im TV und im Live-Stream.

Mit Werder Bremens Niclas Füllkrug: So sehen Fans das WM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien live im TV und Live-Stream

Die Fans, die nicht live vor Ort mit dabei sind, können das WM-Spiel von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie von Deutschland gegen Spanien wird wie alle weiteren deutschen Spiele live im Free-TV übertragen. Das ZDF hat sich die Rechte für dieses Spiel gesichert und übertragt die Partie kostenlos. Der Pay-TV-Anbieter MagentaTV zeigt die Begegnung ebenfalls live im TV. Anpfiff am Sonntag ist um 20 Uhr.

Mit Werder Bremens Niclas Füllkrug: Deutschland gegen Spanien – wo läuft das WM-Spiel im TV, wer ist Kommentator?

Das ZDF zeigt die Partie live im Hauptprogramm. Wer das Spiel lieber bei Magenta TV verfolgen möchte, kann dies auf Kanal Fussball.TV1 tun. Oliver Schmidt kommentiert im ZDF, Jochen Breyer ist Moderator. Per Mertesacker, Christoph Kramer sowie Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bringen ihre Expertise ein. Bei MagentaTV ist Johannes B. Kerner als Moderator im Einsatz, Michael Ballack fungiert als Experte und Wolff-Christoph Fuß als Kommentator. Das ZDF startet mit der Vorberichterstattung um 19.10 Uhr, bei Magenta TV geht es um 19.15 Uhr los.

Zudem gibt es legale Livestream-Optionen: Ihr könnt Deutschland gegen Spanien online live via ZDF-Mediathek und MagentaTV im Live-Stream schauen. Der vom ZDF ist kostenlos, für Magenta ist ein Abo nötig. Auf MagentaTV könnt ihr die Partie später auch in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Das Erste und das ZDF zeigen zudem später Highlights vom WM-Spiel. Die Pay-TV-Anbieter Sky und Dazn zeigen keine Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft.

