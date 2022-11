Doppelpack für Werder-Stürmer: Füllkrug erneut zum „Spieler des Monats“ gewählt

Von: Malte Bürger

Niclas Füllkrug ist als Bundesliga-Spieler des Monats Oktober ausgezeichnet worden! Der Stürmer von Werder Bremen gewann bereits die „Player of the Month“-Wahl im September. © Imago Images/Eibner-Pressefoto

Bremen – Wie es sich anfühlt, diese Auszeichnung in Empfang zu nehmen, weiß Niclas Füllkrug ganz genau. Schließlich ist er vor knapp vier Wochen schon einmal als „Spieler des Monats“ in der Bundesliga ausgezeichnet worden. Und weil der WM-Fahrer des SV Werder Bremen auch danach mit guten Darbietungen und wichtigen Toren überzeugte, wurde ihm diese Ehre aus dem September nun auch für den Oktober zuteil.

„Ich freue mich riesig darüber, dass meine Leistung so anerkannt wird und ich zum zweiten Mal in Folge zum Spieler der Monats gewählt wurde“, wird Niclas Füllkrug auf Werder Bremens Internetseite zitiert. Abgestimmt hatten bei der Wahl Fußball-Fans in ganz Deutschland, sie gaben dem Bremer die meisten Stimmen vor den ebenfalls nominierten Profis Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Paulo Otavio (VfL Wolfsburg) und Vincenzo Grifo (SC Freiburg).

Werder Bremens Niclas Füllkrug zum besten Bundesliga-Spieler des Monats Oktober gewählt

Niclas Füllkrug, der mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in Katar gereist ist, hatte im Oktober insgesamt vier seiner inzwischen zehn Saisontreffer erzielt, darüber hinaus gab der Angreifer des SV Werder Bremen zwei Vorlagen, die für den Aufsteiger zu Toren führten. Kein anderer Spieler der Bundesliga brachte es in diesem Zeitraum auf mehr Scorer-Punkte. (mbü)