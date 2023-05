Werner gibt Entwarnung: Füllkrug im letzten Werder-Saisonspiel gegen Union Berlin dabei

Von: Malte Bürger, Maik Hanke

Niclas Füllkrug fehlte dem SV Werder Bremen am Donnerstag im Training, ist aber fit fürs Spiel gegen Union Berlin. © gumzmedia

Bremen - Am Donnerstagvormittag hat er nur individuell trainiert, im letzten Bundesliga-Spiel der Saison gegen Union Berlin wird Niclas Füllkrug dem SV Werder Bremen aber zur Verfügung stehen.

Das gab Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz am frühen Donnerstagnachmittag bekannt. „Fülle ist dabei“, erklärte der Coach des SV Werder Bremen. Dass Niclas Füllkrug nicht mit der Mannschaft trainierte, sondern ein individuelles Programm abspulte, sei „der Tatsache geschuldet, dass er aus der kalten Hose 90 Minuten gespielt hat“. Nach wochenlanger Zwangspause wegen Wadenproblemen hatte Füllkrug am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Köln (1:1) durchgespielt. „Da haben wir die Belastung diese Woche ein bisschen angepasst“, erklärte Werner.

Werder Bremen mit vielen Ausfällen gegen Union Berlin, aber Niclas Füllkrug ist fit und dabei

Im Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) muss der Coach aber auf eine ganze Reihe an Spielern verzichten. Christian Groß (Knieprobleme), Mitchell Weiser (Muskelverletzung), Amos Pieper (Reha nach Operation am Sprunggelenk), Felix Agu (Reha nach Knie-Operation) und Dikeni Salifou (Fußverletzung) fehlen dem SV Werder Bremen bekanntlich verletzt, außerdem ist Jens Stage gelbgesperrt. (han)

Zur ersten Meldung:

Werder Bremen-Training am Donnerstag: Niclas Füllkrug fehlt bei Teameinheit - reicht es für Union Berlin?

Zwei Tage vor dem Spiel des SV Werder Bremen gegen Union Berlin fehlt Niclas Füllkrug im Training der Bremer - droht er am Samstag auszufallen?

Bremen – Die Ziellinie ist in Sichtweite, beim SV Werder Bremen geht es in den Endspurt. Am Donnerstag stand die vorletzte Trainingseinheit der Saison auf dem Plan, der Kader vor dem finalen Auswärtsspiel bei Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) offenbarte allerdings einige Lücken. Lediglich drei Torhüter und 14 Feldspieler waren am Vormittag unter den Augen von Chefcoach Ole Werner unterwegs. Auch Niclas Füllkrug, der zuletzt gegen Köln sein Comeback nach wochenlanger Verletzungspause gegeben hatte, war nicht dabei. Der Stürmer absolvierte stattdessen nach Vereinsangaben ein individuelles Programm. Ob der Angreifer nach dem erreichten Klassenerhalt auflaufen kann, dürfte der Bremer Übungsleiter am Mittag während der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz verkünden.

Niclas Füllkrug fehlt im Werder Bremen-Training und absolviert eine individuelle Einheit

Auch Mittelfeldspieler Jens Stage war als Solist unterwegs, ein Ausfall des Dänen steht jedoch schon seit dem vergangenen Wochenende fest. Der 26-Jährige hat jüngst die fünfte Gelbe Karte gesehen und ist beim Schlussakkord des SV Werder Bremen in der Hauptstadt somit nur Zuschauer. Gleiches gilt für Innenverteidiger Amos Pieper (Reha nach Operation am Sprunggelenk), Rechtsaußen Mitchell Weiser (Muskelverletzung) sowie Sechser Christian Groß (Knieprobleme). Darüber hinaus stehen Felix Agu (Reha nach Knie-Operation) und Dikeni Salifou (Fußverletzung) weiterhin nicht zur Verfügung. (mbü)